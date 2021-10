Valentina Pelinel, prima apariție după ce a fost operată. Soția lui Cristi Borcea a fost fotografiată în cârje.Ce mesaj a transmis

Vedeta și-a rupt ligamentele de la un picior, iar acum este nevoită să meargă în cârje pentru o perioadă de timp.

A trecut o săptămână de la operație, iar acum aceasta se simte mult mai bine și a făcut de curând câteva declarații despre starea sa de sănătate.

Valentina Pelinel s-a fotografiat în cârje, după operația la picior. Ce mesaj a transmis

Valentina Pelinel a postat o fotografie cu ea în cârje și a lăsat și un mesaj referitor la starea sa de sănătate. Apariția sa a îngrijorat fanii, însă aceștia s-au liniștit să afle că Valentina se află în perioada de refacere și este bine la acest moment.

Soția lui Cristi Borcea este optimistă și chiar a făcut o glumă spunând că “noile sale accesorii” îi vor face un costum de Halloween foarte reușit.

“Buna dimineata, faceti cunostinta cu noile mele accesorii pentru urmatoarea perioada😬 Cum vi se par? Sunt roșii să-mi poarte noroc ca sa termin recuperarea mai repede🙏 De Halloween sigur voi avea avea cel mai reușit costum”, a scris Valentina Pelinel.

Iată că accidentarea la genunchi nu a putut fi ignorată, de aceea a apelat la ajutorul medicilor. Vedeta spus că recuperarea durează 6 luni timp în care va avea foarte mare grijă la stilul său de viață și va face în continuare sport, în măsura în care i se permite.

Aceasta mai mărturisit și că a plecat mult mai devreme din spital și că în acest moment se obișnuiește cu mersul în cârje.

“Sunt o fire activă și mă voi pune repede pe picioare. Pot lucra cu greutăți pentru brațe și abdomen atâta timp cât nu pun presiune pe genunchiul stâng. Doar că am înlocuit accesoriile cu cârjele momentan, ha ha, dar scap de cârje foarte curând pentru că fac recuperarea ca la carte. Teoretic, recuperarea durează 6 luni, eu vreau să o fac sârguincios, să nu am probleme și să pot face sport ca lumea, e un ligament nou, o să mă obișnuiesc. E adevărat că am plecat mai devreme din spital… Mersul în cârjă e o noutate, am și foarte multe scări acasă, dar acum reușesc să le cobor”, a povestit Valentina Pelinel pentru Click!

Valentina Pelinel este considerată ca fiind printre cele mai atrăgătoare femei, care și după naștere își păstrează un corp minunat: „Nu există un anumit secret, ci o anumită disciplină de la care încerc să nu mă abat. Merg la sală de 4-5 ori pe săptămână, merg la masaj și terapii de întreținere corporală”, a spus Valentina Pelinel.

Blonda este mama a trei copii. Modelul a avut o sarcină cu un singur copil și ulterior una gemelară. Vedeta a născut cele două fetițe gemene la o clinică privată din București, pe 1 martie 2019.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au căsătorit în 2018, pe când Milan avea deja doi ani. În 2019, frumoasa blondină le-a născut pe gemenele Indira și Rania. Cei doi trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-au născut trei suflete minunate, care, cu singuranță, le aduc zâmbetul pe buze în fiecare zi.

Fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo București așteaptă să revină acasă, în sânul familiei, după ispășirea pedepsei după gratii. Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de închisoare în anul 2019 pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată.

