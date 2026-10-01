Ce a făcut-o pe mama lui Valerie Lungu să izbucnească în lacrimi la nunta fiicei sale. „Emoțiile au fost mult mai profunde”

Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gîlcă, au făcut pasul cel mare în mare secret. Cei doi au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă, apoi au sărbătorit alături de familie și de cei mai apropiați oameni.

Ce a făcut-o pe mama lui Valerie Lungu să izbucnească în lacrimi la nunta fiicei sale | instagram.com

Momentul a fost unul plin de emoție pentru mama influenceriței. Aceasta nu și-a putut stăpâni lacrimile la cununia civilă și a povestit ce a simțit în acele clipe.

Mama lui Valerie Lungu, emoționantă la nunta fiicei sale

Pentru Victoria Lungu, mama influenceriței, ziua în care fiica ei s-a căsătorit a fost una extrem de emoționantă. Emoțiile au fost atât de puternice încât nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Mama lui Valerie Lungu a povestit pentru Spynews.ro, cum a trăit ziua cununiei civile și ce a simțit în momentul în care și-a văzut fiica urcând scările de la Starea Civilă.

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Cununia civilă nu a fost un eveniment la care a participat foarte multă lume. Mirii au ales să se bucure de acest moment alături de oamenii dragi, fără agitație.

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Victoria Lungu, despre momentul în care a început să plângă

Emoțiile au atins cote maxime chiar înainte de cununia civilă. Victoria Lungu a povestit că fiica ei a fost cea care a început să plângă atunci când a urcat scările de la Starea Civilă. Văzând-o atât de emoționată, nici ea nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

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Deși are o experiență de peste trei decenii în organizarea evenimentelor, Victoria Lungu nu a simțit nevoia să îi dea fiicei sale sfaturi despre cum ar trebui să își organizeze nunta.

Mama lui Valerie Lungu spune că are încredere în fiica ei și consideră că aceasta este suficient de matură pentru a lua singură deciziile importante.

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Victoria Lungu a făcut și o comparație cu propria căsătorie. Spune că, la rândul ei, nu le-a cerut părinților sfaturi atunci când a venit momentul să își organizeze nunta. Din acest motiv, a ales să îi ofere fiicei sale aceeași libertate.

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Așadar, pentru Victoria Lungu, ziua în care Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție a fost una plină de emoție. De la lacrimile de la Starea Civilă până la petrecerea de la castel, mama influenceriței s-a bucurat de fiecare moment alături de fiica sa.

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