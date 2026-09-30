Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns față în față cu Maurice Munteanu, după tensiunile dintre cele două echipe. Descoperă ce au vorbit la cina avută împreună, în calitate de echipe imune, în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Expess.

Descoperă ce și-au spus cei doi, la Asia Express, ediția din 30 septembrie 2026 | Antena 1

În ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express- Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns față în față cu Maurice Munteanu și Connie Preda, la masa celor care au câștigat imunitatea. Descoperă ce și-au spus, după numeroasele conflicte și tensiuni avute.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, față în față cu Maurice Munteanu după tensiunile de la Asia Express. Și-au spus totul la masă, în ediția din 30 septembrie 2026

Surpriză de proporții la finalul ediției din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au stat la masă cu Maurice Munteanu și Connie Preda și au avut astfel ocazia să lămurească anumite conflicte.

„Mă făceam că tot caut ceva pe acolo, Connie era aici, eu căutam să beau apă, am luat primul pahar de pe masă”, a spus la testimonial Alex Gîlcă.

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Valeria Lungu i-a rugat să le povestească tot ce s-a întâmplat și astfel, cele două echipe s-au așezat la masă ca să servească cina, dar și să discute.

„Ne-am comportat normal, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic”, a spus Valeria Lungu la testimonial.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

Din vorbă în vorbă, ceea ce părea o simplă discuție liniștită s-a transformat într-o adevărată provocare.

„Îmi vine să te gâtui, ai început să te iei de mine”, a readus Valerie în discuție un conflict mai vechi.

„Dar tu nu ai înțeles!”, „Trebuie să o lămurim pe asta”, au spus Connie și Maurice.

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express

„Alex și Valerie au crezut că replica mea a fost una tăioasă pentru ea, dar de fapt a fost o autoironie. Aia chiar s-a înțeles greșit. A fost o glumă, nu avea nicio legătură cu Valeria”, a mai explicat Maurice Munteanu la testimonial.

„Acum eu mă simt prost, îmi cer scuze. Dacă chiar nu te-ai referit la Valrie, eu chiar mă simt oribil. Eu nu sunt o persoană să ofensez pe cineva”, a fost reacția lui Alex Gîlcă, chiar dacă Valerie la testimonial a spus despre Maurice că „nu merita scuzele”.

Și astfel, unele tensiuni dintre cele două echipe s-au lămurit și s-au liniștit. Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce și-au mai spus concurenții.

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.