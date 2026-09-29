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Cum a arătat Valerie Lungu de la Asia Express la cununia civilă cu Alex Gîlcă. Detaliul inedit din ținuta ei a atras atenția

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut publice primele imagini de la cununia civilă! Concurenta Asia Express a ales o ținută inedită, inspirată de anii 1970, cu care a atras toate privirile.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 20:47 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 21:48
Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit soț și soție. | Instagram
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează un cuplu de peste trei ani, iar în urmă cu câteva luni, cei doi s-au logodit. Săptămâna trecută, pe 23 septembrie, concurenții Asia Express au devenit oficial soț și soție și și-au promis iubire veșnică în fața ofițerului de stare civilă.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au cununat civil

Într-un cadru discret și romantic, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au spus marele ”DA” în fața ofițerului de stare civilă și au devenit soț și soție. Cei doi au sărbătorit alături de cei aproximativ 30 de oaspeți la un restaurant elegant.

Petrecerea concurenților de la Asia Express a avut loc în aer liber, într-un decor elegant și rafinat. Alături de Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost cele mai importante persoane din viețile lor, inclusiv mama influenceriței, Victoria Lungu, care nu putea să lipsească de la nunta fiicei sale.

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Ținuta miresei a atras toate privirile

Valerie Lungu a ales o ținută elegantă, compusă dintr-o fustă lungă, din dantelă, mulată pe corp, și o cămașă același model. Influencerița a ales o pălărie supradimensionată, care i-a oferit ținutei aerul anilor 1970.

Concurenta de la Asia Express a ales un buchet spectaculos compus din flori naturale, de câmp. Alex Gîlcă a ales un tuxedo negru, o cămașă albă și un papion negru. Cei doi miri s-au completat unul pe celălalt cu eleganța și rafinamentul lor.

Povestea de iubire dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Relația de iubire dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă a început în urmă cu mai bine de trei ani. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei colaborări pe rețelele de socializare, potrivit unica.ro. El a fost cel care a făcut primul pas, iar ea a acceptat propunerea de a-l cunoaște.

Prima apariție împreună a celor doi influenceri a avut loc în anul 2023, la un eveniment monden. De atunci, Valerie Lungu și Alex Gîlcă sunt de nedespărțit și formează o familie. Cei doi locuiesc împreună într-o casă superbă, pe care au amenajat-o recent, și plănuiesc să devină părinți în viitor.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă pot fi văzuți la Asia Express

Anul acesta a venit cu o provocare inedită pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cei doi au decis să participe împreună în competiția Asia Express - Drumul Mătăsii, care se desfășoară de această dată în Uzbekistan și China.

Cei doi concurenți fac parte dintre echipele curajoase care au decis să își întreacă limitele în cadrul unei competiții spectaculoase, care vine cu provocări pe care doar acolo le puteau întâlni.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă
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