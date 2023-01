Vedeta care s-a căsătorit în secret anul trecut și a făcut anunțul abia acum: „Sunt atât de recunoscătoare”

Cu ocazia lansării celei mai noi melodii, Rita Ora a recunoscut și că s-a căsătorit în secret cu cineastul Taika Waititi. Videoclipul pe care artista l-a lansat vineri, 27 ianuarie, începe cu o serie de mesaje video de la mai mulți prieteni care o felicită pentru pasul cel mare. În clip, artista apare îmbrăcată în rochie de mireasă.

Modalitatea inedită prin care Rita Ora a anunțat că s-a căsătorit

Rita Ora, artista în vârstă de 32 de ani s-a căsătorit cu Taika Waititi, în vârstă de 46 de ani. Într-un interviu de promovare al piesei, artista a motivat alegerea de a pune fragmentele video, dar a și recunoscut că nu s-a căsătorit doar în clip, ci și în viața reală.

„Păstrez o mulțime de note vocale. Am vrut să încorporez acea experiență personală trăită în muzica mea și să le ofer fanilor o fereastră către lumea mea. Am vrut să captez vulnerabilitatea pe care am experimentat-o când m-am zis <da> iubirii și am intrat într-o nouă fază a vieții”, a declarat Rita Ora, potrivit The Sun.

În luna august anul trecut, The Sun a povestit cum Rita Ora și-a unit destinul în secret cu regizorul de la Hollywood.

„Sunt atât de recunoscătoare prietenilor mei, pe care îi iubesc profund, pentru că au luat parte la acest videoclip", a adăugat ea despre Lindsay Lohan, Kristen Stewart, Addison Rae, Sharon Stone, Jodie Turner-Smith și Chelsea Handler

Prietenii apropiați ai cuplului au vorbit despre nunta celor doi

Chiar dacă Rita Ora și Taika Waititi nu au vrut să dea detalii despre nunta lor, prietenii lor au făcut asta.

Citește și: Rita Ora, ipostaza în care fanii nu se așteptau să o vadă. Cântăreața s-a pozat goală în baie

„A fost o ceremonie intimă și super specială pentru toți cei prezenți. Cei dragi lor au putut vedea că sunt îndrăgostiți nebunește unul de celălalt", a transmis o sursă din apropierea cuplului, menționând că cei doi și-au dorit o nuntă mică pentru a-și ține relația cât mai privată cu putință. Cu toate acestea, va exista și o petrecere mare alături de prietenii lor faimoși, „dar nu vă așteptați să fie vândută revistei care plătește cel mai mult", a mai spus prietenul comun.

Mai mult, solista a preluat numele soțului ei, fiind de acum Rita Waititi-Ora. Taika a mai fost căsătorit și are două fiice de 6 și 10 ani.

Bie Adam, invitată în noul episod Podcastito Express, a vorbit despre peripețiile din America Express, trăite alături de mama