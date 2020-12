Vedete care își serbează ziua numelui pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae

În rândul vedetelor din Româniam se numără și Nicolai sau Nicolete care sărbătoresc ziua numelui pe data de 6 decembrie.

Pepe, sărbătorit pe 6 decembrie

Pepe, sau Ionuț Nicolae Pascu, este unul dintre artiștii care pe 6 decembrie are motiv de bucurie. Totuși, având în vedere că are două fetițe, Pepe are grijă ca cea mai mare bucurie să fie dată de venirea lui Moș Nicolae.

