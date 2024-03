Vestea dureroasă pe care a primit-o Lidia Fecioru chiar în ziua nunții. Prin ce perioadă grea a trecut: „Îmi căutam vina!”

Lidia Fecioru a vorbit sincer despre viața personală și trecutul său, chiar dacă este o fire destul de rezervată în privința acestui aspect delicat. Aceasta a scos la iveală vestea dureroasă pe care a primit-o chiar în ziua nunții.

Pe Lidia Fecioru o cunoaște o țară întreagă, însă puțini sunt cei care știu drama ce se ascunde în spatele zâmbetului său larg. De când a decis să apară pe micile ecrane ale telespectatorilor, bioenergoterapeut a fost extrem de discretă cu privire la familia ei și viața amoroasă.

Un lucru pe care aceasta l-a dezvăluit public este faptul că nu a avut noroc pe plan sentimental. Lidia Fecioru a trecut prin trei divorțuri și a fost căsătorită cu un bărbat mai mare decât ea cu 10 ani.

La vârsta de 18 ani, bioenergoterapeut s-a măritat cu cel care urma să îi transforme nunta într-un coșmar. Aceasta a primit o veste cumplită chiar în ziua nunții, motiv pentru care a fost nevoită să intre într-un proces de „refacere”.

Ce a aflat Lidia Fecioru despre partenerul său în cel mai important moment din viața ei

Lidia Fecioru a primit o lovitură grea la vârsta de 18 ani, atunci când a hotărât să spună „DA” alături de primul soț. Planurile sale de viitor au fost date peste cap după ce a descoperit că bărbatul cu care se căsătorise avea o amantă pe care a lăsat-o însărcinată.

Bioenergoterapeut a tratat situația cu multă responsabilitate la o vârstă fragedă. Aceasta și-a înfruntat părinții care nu erau de acord cu separarea ei de fostul partener, fiind și însărcinată cu primul copil. Nu a stat prea mult pe gânduri și a plecat în Ucraina, potrivit viva.ro.

„După ce am divorțat, acum 20 de ani, prima perioadă de un an de zile am zis că după ce divorțez mă îmbăt, primul lucru pe care îl fac, că nu m-am îmbătat în viața mea.

Și nu m-am putut îmbăta, pentru că întâi a fost dulceața libertății, eforia libertății, după care am început să am părerile de rău și îmi căutam vină, după care am început să am chestia asta, de singurătate, și nu e ok.

Am trecut printr-o perioadă de refacere, renaștere, reformare, care e o perioadă de depresie. La un moment dat, au venit băieții mei, erau mărișori deja, mari. Unul s-a așezat la picioare și unul s-a așezat la capul meu, eram pe canapea, în sufragerie și a zis: 'Mama, te rog frumos să te îmbraci și să ieși afară”, a povestit Lidia Fecioru în cadrul unui podcast, conform sursei citate mai sus.

„Pe mine viața m-a pregătit, eu nu m-am pregătit pentru viață. Viața ne dă, de fiecare dată, în fiecare zi alte și alte surprize. (…) Am primit și am și dat. Cel greu moment a fost atunci când am luat geanta în mână, doi copii de mână și am venit în altă țară, unde nu cunoșteam pe nimeni”, a mai adăugat ea.

Chiar dacă a avut o viață amoroasă tumultuoasă, Lidia Fecioru a știut cum să gestioneze fiecare clipă dificilă. Aceasta a trecut cu capul sus peste fiecare obstacol, după ce norocul în dragoste nu a fost de partea ei. De asemenea, nu a uitat să se concentreze asupra carierei sale de succes.