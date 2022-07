Vica Blochina a făcut senzație pe plajă, într-un costum de baie senzual. Cât de bine arată

Vica Blochina a reușit să atragă atenția pe litoral cu un costum de baie care a arătat perfect pe trupul ei. Deși are 46 de ani, Vica Blochina poate fi considerată un model pentru femeile din România. Iată cum a apărut pe plajă.

Vica Blochina a purtat un costum de baie care i-a pus în evidență silueta de vis. Cum a arătat vedeta pe plajă

Vica Blochina s-a bucurat de o vacanță de vis la plajă, unde s-a desfătat cu razele soarelui. Aceasta nu a mers oricum pe plajă, ci într-un mare fel, îmbrăcată într-un costum de baie dintr-o singură piesă, care i-a pus în evidență formele generoase.

Citește și: Vica Blochina a îmbrăcat un halat din satin care a făcut-o să renunțe la sutien. Cum s-a lăsat fotografiată în vacanța exotică

Însă nu a vrut să treacă neobservată și s-a fotografiat pe rețelele de socializare pentru a le arăta tuturor cât de bine arată. Iată cum s-a fotografiat și ce reacție au avut fanii ei.

„Cea mai frumoasă femeie din lume”, a fost comentariul lăsat de unul dintre internauți la postarea făcută de ea.

Un lucru este evident, Vica Blochina arată senzațional în orice ținută, iar hainele se mulează perfect pe formele sale de invidiat. Deși nu își afișează corpul des pe rețelele sociale, fiecare postarea a sa este așteptată cu drag de către cei care îi urmăresc activitatea din mediul online, mai ales de pe contul oficial de Instagram, locul în care postează mai des.

Citește și: Cum l-a cunoscut Vica Blochina pe Victor Pițurcă. Declarațiile neașteptate ale fostei balerine

Vica Blochina, dată în judecată pentru datoriile la întreținere

Vica Blochina s-a confruntat în trecut cu o mare problemă, a uitat să-și achite întreținerea, spuneau cei care au dat-o în judecată pentru a treia oară de către asociaţia de proprietari și este la al treilea proces pierdut.

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.

M-au dat de multe ori în judecată, e a patra, cincea oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalitățile. Mă doare capul… Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartamentul meu, e de vânzare”, a spus Vica Blochina în urmă cu câteva luni.

