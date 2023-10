Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un fiu dintr-o relație anterioară. Ce mărturisiri a făcut despre băiatul său de 10 ani

Andreea Bălan și-a găsit fericirea și liniște lângă Victor Cornea, noul său partener. Cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care puțini știu că iubitul artistei are un băiat în vârstă de 10 ani dintr-o relație anterioară.

Andreea Bălan a fost dintotdeauna o persoană rezervă, preferând să își țină viața privată cât mai departe de luminile reflectoarelor. După divorțul de fostul soț, cântăreața a fost singură o perioadă destul de lung.

Pentru că este destul de activă în mediul online, unde își ține la curent fanii cu cele mai importante evenimente din viața ei, vedeta nu s-a putut abține și a anunțat că iubește din nou. Așadar, aceasta și-a oficializat relația cu Victor Cornea afișându-se împreună pe rețelele sociale.

Despre Andreea Bălan se știe deja că are două fetițe minunate din fosta căsnicie, însă un detaliu neașteptat a ieșit la iveală de curând despre partenerul său. Se pare că iubitul cântăreței este tată de băiat.

Victor Cornea are un fiu în vârstă de 10 ani dintr-o relație anterioară. Sportivul nu a vorbit niciodată despre copilul său în fața publicului. Luca, micuțul acestuia, a fost recent invitat la petrecerea organizată de Andreea Bălan pentru aniversarea fiicei sale, Ella, care a împlinit 7 ani, potrivit cancan.ro.

Micuțul a fost îmbrăcat într-un tricou negru pe care l-a asortat cu pantaloni de aceeași culoare.

Ce a povestit Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, despre fiul lui

Vestea că partenerul cântăreței este tată a luat pe toată lumea prin surprindere. Întrebat despre un viitor alături de Andreea Bălan, dar și despre un posibil copil, Victor Cornea a dezvăluit un detaliu despre care puțini știau până acum despre el.

Sportivul a mărturisit că are o relație foarte bună cu mama băiatului său. Deși a devenit tată la o vârstă fragedă, acesta nu a ezitat să își asume rolul de tată. În perioada respectivă, Victor Cornea a fost nevoit să plece în Statele Unite ale Americii, iar fiul său a rămas cu mama lui în București.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!'”, a declarat iubitul Andreei Bălan, conform sursei citate mai sus.

Victor Cornea are o relație specială cu băiatul lui, care îi seamănă foarte bine. De asemenea, se pare că Luca nu a moștenit pasiunea pentru tenis de la tatăl său, ci a decis să joace fotbal.

„Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin.”, a mai adăugat sportivul.