Vincent Sinclair, fiul de 10 ani al lui Vin Diesel, joacă în filmul “Fast & Furious 9”. Ce rol va interpreta micuțul

"Fast & Furious 9" apare după cea de-a opta serie a francizei, lansată în 2017. În acest nou capitol, Dominic Toretto îl va înfrunta pe fratele său mai mic Jakob (John Cena), un asasin mortal care lucrează cu vechiul dușman Cipher (Charlize Theron) și care dorește să se răzbune.

Din distribuția filmului mai fac parte și Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang și Helen Mirren.

Lansarea producției "Fast & Furious 9" este programată în cinematografe pentru data de 25 iunie 2021, conform sursei citate.

Cum arată mama lui Vin Diesel

Starul american preferă să își țină viața personală și familia departe de luminile reflectoarelor și ochii curioșilor, însă și-a surprins cei 69 milioane de urmăritori cu o imagine rară alături de una dintre cele mai importante femei din viața sa, mama.

Vin Diesel a postat o fotografie în care își îmbrățișează mama, pe Delora Vincent. În descrierea imaginii, actorul a mai adăugat și un text, prin care își exprimă sentimentele pentru prima și cea mai importantă femeie din viața lui.

"Happy Birthday to the most amazing soul I have ever known. My mother. / La mulți ani celui mai minunat suflet pe care îl cunosc. Mama mea ", a fost mesajul lui Vin Diesel pentru Delora.