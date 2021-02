Primele imagini din Fast & Furious 9. Secvențe spectaculoase cu Vin Diesel și ''familia'' lui de pe marile ecrane

Helen Mirren și-a făcut debutul în seria Fast & Furious în cel de-al optulea film, mai exact în ''The Fate of the Furious'', în 2017. Ea joacă rolul Magdalenei „Queenie” Shaw, mama lui Deckard Shaw, interpretat de către Jason Statham și a lui Owen Shaw, interpretat de către Luke Evans. Vedeta a primit și un rol secundar în ''Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'', unde a apărut într-o singură scenă. Actrița, pe care fanii nu au văzut-o de obicei în filme de acțiune în lunga sa carieră, a insistat cu tot dinadinsul să facă parte din distribuția Fast & Furious.

Diva de la Hollywood și-a exprimat direct interesul în fața lui Vin Diesel, fără să aibă vreo reținere. În cadrul unei petreceri, a stat de vorbă personal cu starul din Fast & Furious pentru a-l convinge că este demnă de un asemenea rol. O săptămână mai târziu, Vin Diesel i-a determinat pe regizori să includă o scenă care să introducă personajul lui Helen Mirren, fără ca aceasta să fie totuși implicată într-o scenă de acțiune.

Însă odată cu lansarea filmului 9 Fast & Furious, se pare că planurile se schimbă. Pe lângă faptul că fanii vor vedea la treabă staruri noi, cum ar fi Charlize Theron sau John Cena, Vin Diesel oferă câteva amănunte interesante despre ipostaza neașteptată în care va apărea Helen Mirren.

''Fără a oferi spoilere ... Știi ce, voi da un spoiler: Da, ea va ajunge să conducă ... Este de-a dreptul minunată. Ea ajunge să conducă și o face într-un mod elegant'', a dezvăluit actorul, potrivit screenrant.com.