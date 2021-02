Violeta, fiica Andreei Marin, reacție după ce fratele său a câștigat prima gală Te cunosc de undeva

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 este difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

În sezonul 16 Te cunosc de undeva, Radu Ştefan Bănică, Emilia Popescu, Mirela Vaida, Pepe şi Cristina Vasiu vor evolua solo, în vreme ce Adriana Trandafir va concura din nou alături de Romică Ţociu, Andrei Ştefănescu va face echipă cu Ana Baniciu, iar Liviu Vârciu va performa alături de Raluka.

Dorian Popa s-a alăturat echipei Te cunosc de undeva

Cele mai tari momente din culisele transforming show-ului pot fi vizionate în continuare pe www.a1.ro, în primul episod Te cunosc de undeva! After Party. Dorian Popa se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe tv, la Te cunosc de undeva! After Party - un episod exclusiv online, în care urmăritorii vor avea acces în culisele emisiunii. Te cunosc de undeva! After Party face parte din seria de proiecte pe care site-ul www.a1.ro le pregăteşte odată cu lansarea grilei de primăvară, şi anume conţinut exclusiv sau tot felul de poveşti behind de scenes din timpul filmărilor.