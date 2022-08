Viorel Lis a fost externat, după o lună de spitalizare. Ce se întâmplă cu el în aceste momente

Viorel Lis a fost externat din spital, după ce a ajuns să stea numai în scaun cu rotile. El a avut nevoie de ajutorul medicilor și de spitalizare timp de o lună, însă acum se simte mult mai bine, iar Oana a ținut să le transmită tuturor faptul că le este mulțumitoare pentru ajutorul financiar acordat.

Viorel Lis a fost externat și se tratează acasă. Iată ce a declarat Oana, soția lui

Viorel Lis a fost ajutat de românii care au trimis bani în mediul online, după apelul făcut de Oana pe relețelele de socializare. Acesta a ajuns acum acaă și se tratează acasă, cu ajutorul implicării financiare a românilor.

”Acum e acasă Viorel. Datorită acestor bani, pot să-i chem să-i facă acasă injecții cu ozon, acupunctură, dar pot chema și un kinetoterapeut. Au donat bani și câteva persoane publice și prieteni de pe Facebook. Le mulțumesc din suflet public tuturor. Și vouă că m-ați susținut. Viorel are nevoie în continuare de susținere financiară. Dacă puteți și doriți să mai donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim din inimă!”, a declarat Oana Lis pentru ego.ro.

Iată ce a mai declarat mai demult Oana Lis despre situația lui Viorel:

”Nu vreau să comentez de ce nu-l ajută copiii, eu și Viorel ne ajutăm doar între noi. Și nu că nu-l ajută nimeni din familia lui, dar are și proces, l-au dat nepoții în judecată, ca să mute niște pomi la țară, e vorba despre niște pruni. Nici acum nu s-a încheiat procesul. Nepoții nu-l ajută, copiii, nu”, a mai declarat ea pentru aceeași sursă.

Care este starea de sănătate a lui Viorel Lis, în prezent

Oana Lis îi este ca un stâlp de susținere lui Viorel, care în ultima perioadă de timp a avut nevoie de ajutor specializat din partea medicilor, ba chiar și o operație la inimă.

„De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, a povestit Oana pentru Click.ro.

Oana Lis recunoaște că nu primește ajutor de la nimeni altcineva, în grija de care are pentru Viorel.

Cei doi spun că apreciază foarte mult dragostea care îi unește și îi face mai puternici.

„Cel mai frumos moment este zilnic, de când e din nou acasă. Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse, mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu. Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume! Dacă sunt agitată nu pot să adorm și asta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a mai declarat Oana Lis pentru sursa citată mai sus.

