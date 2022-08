Oana Lis, gestul prin care le-a închis gura celor ce spun că stă cu fostul edil din interes. La ce a renunțat pentru Viorel Lis

Starea de sănătatea a lui Viorel Lis, fostul edil al Capitalei se degradează pe zi ce trece. Soția sa îi este aproape în fiecare moment și face tot posibilul pentru a-l ajuta, însă și problemele cu banii încep să le pună bețe în roate. Astfel, vedeta a fost nevoită să recurgă la un gest înduioșător pentru a face rost de bani.

Gestul prin care Oana Lis le-a închis gura celor care spunn că stă din interes cu Viorel Lis

De-a lungul anilor, mulți au acuzat-o pe Oana Lis că stă alături de fostul edil al Capitalei din Interes. Acum, soția acestuia le-a închis gura răutăcioșilor cu un gest care a emoționat pe toată lumea.

Starea de sănătate a lui Viorel Lis s-a degradat extrem de tare în ultima perioadă. Fostul primar a ajuns pe mâna medicilor, din nou, săptămâna trecută, iar toate îngrijirile de care are nevoie au pus presiune pe soția sa.

Oana și Viorel Lis au probleme cu banii, iar aceasta a luat o hotărâre grea pe care nu multe femei ar fi putut să o ia. Oana Lis și-a amanetat verghieta și prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, a explicat care este motivul pentru care a apelat la acest lucru.

Potrivit acesteia, ea a fost nevoită să își dea verigheta la amanet pentru a-i cumpăra forului edil un cărucior cu rotile de care are foarte mare nevoie.

„Azi mi-am lăsat verigheta la amanet ca sa pot să-i cumpăr de urgenta un cărucior cu rotile lui Vio, ca o femeie „pe interes ” ce sunt, cum vorbea lumea…#deciziideviata”, este mesajul scris de Oana Lis, pe pagina sa de Facebook.

Care este starea de sănătate a lui Viorel Lis, în prezent

Oana Lis îi este ca un stâlp de susținere lui Viorel, care în ultima perioadă de timp a avut nevoie de ajutor specializat din partea medicilor, ba chiar și o operație la inimă.

„De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, a povestit Oana pentru Click.ro.

Oana Lis recunoaște că nu primește ajutor de la nimeni altcineva, în grija de care are pentru Viorel.

Cei doi spun că apreciază foarte mult dragostea care îi unește și îi face mai puternici.

„Cel mai frumos moment este zilnic, de când e din nou acasă. Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse, mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu. Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume! Dacă sunt agitată nu pot să adorm și asta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a mai declarat Oana Lis pentru sursa citată mai sus.

