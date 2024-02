Viorel Stegaru are o nouă iubită! Cum s-a aflat acest detaliu și de ce nu s-a împăcat cu Vulpița

Viorel Stegaru și-a surprins comunitatea de pe Instagram. Iată ce imagine a postat bărbatul prin care și-a anunțat subtil noua sa parteneră.

După ce relația cu Vulpița s-a destrămat, Viorel a apărut în mediul online susținând faptul că este singur și că nu își dorește să se mai împace cu cea care l-a trădat.

După marea separare, Veronica s-a afișat în prezența unui bărbat, pe care l-a recunoscut ca fiind iubitul său, dar cu toate acestea, la distanță de câteva luni, Vulpița a anunțat despărțirea și de acesta printr-o postare pe Instagram.

Acum, se pare că i-a venit și rândul lui Viorel să își refacă viața, acesta anunțând oficial tot pe pagina de Instagram că este într-o nouă relație.

Iată cu ce imagine și-a surprins fanii Viorel Stegaru!

Viorel Stegaru are o nouă iubită!

La o zi distanță de Dragobete, Viorel Stegaru a postat o imagine la care nu mulți se așteptau!

Bărbatul a împărtășit cu fanii lui o imagine în secțiunea de InstaStory, în care s-a putut observa o scrisoare pe care i-ar fi oferit-o noii sale iubite.

Emoțiile și sentimentele pe care le are pentru noua lui parteneră se pare că și-au spus cuvântul, Viorel acționând pe măsură!

„Când iubești o persoană te iubește, e altceva! Când iubești o persoană care îți întoarce dragostea, atunci e totul! LOVE!” sunt cuvintele pe care bărbatul le-a scris din inimă pentru cea care l-a învățat din nou să iubească.

Pentru ca scrisoarea sub formă de felicitare să fie cât mai romantică, Viorel Stegaru a desenat în stil propriu două inimioare și o floricică.

Totodată, peste imaginea emoționantă pe care a încărcat-o, bărbatul a ținut să mai adauge câteva cuvinte prin care să demonstreze ce simte pentru noua sa parteneră.

„Pentru iubita mea. Te iubesc” au fost cuvintele pe care Viorel le-a scris cu multă iubire.

Iată scrisoarea!

Un alt aspect de care Viorel a ținut cont este de a alege o melodie celebră pentru a reda în fundal. Piesa pe care i-a dedicat-o actualei sale iubite este „Ma Chérie” de la Naïka.

Versurile pe care el le-a ales special pentru această imagine sunt în ton cu sentimentele pe care bărbatul le are față de noua sa parteneră.

Iată traducerea:

„Draga mea, draga mea

Tu și cu mine, este dragoste pentru viață

Oh, Jolie, a fost atât de bine să te cunosc

Oh, mulțumesc pentru tot ceea ce am trecut

Draga mea, draga mea

Nu voi uita niciodată, este promis”

Se pare că Viorel a trecut peste greutățile din viața sa, mai ales că în ultima perioadă s-a confruntat cu mai multe probleme. Bărbatul nu și-a dorit să se mai împace cu ea după ce ea l-a părăsit și a plecat cu un alt bărbat, lăsându-și copiii doar în creșterea lui.

Pentru că Viorel Stegaru a fost absent de pe rețelele sociale o bună perioadă de timp, au apărut tot felul de speculații că acesta ar fi murit. Mai mult, interanuții au început să spună despre el că s-ar fi stins din viață, după ce Veronica Vulpița și-a refăcut viața.

La scurt timp de la speculațiile că Viorel Stegaru ar fi murit, acesta nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj pe contul de TikTok. Bărbatul s-a filmat în timp ce le spunea prietenilor virtuali că el este „viu, în carne și oase”.

„Fanilor, sunt în carne și oase. Vedeți, eu trăiesc, nu am murit. Dacă cineva a spus că am murit, să îi fie țărâna ușoară celui care a spus că am murit, eu nu am murit”, a fost mesajul pe care acesta l-a transmis, fără reținere, celor care au comentat acest subiect.