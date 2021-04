Vlad Drăgulin, imagine din adolescență. Cum arăta în liceu și cum a devenit actor

Vlad Drăgulin a postat pe rețelele sociale o imagine din adolescență, de când se afla la Liceul de Teatru. Într-un hanorac negru și cu cercel în ureche, tânărul de atunci, urma să devină unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie de la noi din țară.

Vlad Dăgulin a postat pe Instagram o fotografie de la 17 ani, când se afla în prezența regretatului regizor și pedagog Cătălin Naum.

„Domnul din poză este Catalin Naum - omul care a dat un scop si un sens vieții tânarului de 17 ani cu hanorac Rammstein”, a scris Vlad Drăgulin pe rețelele sociale, alături de fotografia de acum 13 ani.

Fanii au fost impresionați de fotografia și de mesajul actorului:

„E mare lucru faptul că realizăm că pe lângă ambiția fiecaruia de a ajunge sus în ceea ce face, să conștientizăm și să respectăm oamenii care au contribuit la evoluția noastră! Cred că în curând va fi nevoie și ca tu, Vlad, să ajuți cumva in domeniul tău tinerii! Felicitări!”, i-a scris un fan lui Vlad Drăgulin, în secțiunea de comentarii.

Născut pe 3 septembrie 1990, în Buzău, Vlad Drăgulin a devenit cunoscut în întreaga țară cu rolurile sale din producțiile ”Băieți de oraș” și ”În puii mei”.

Citește și: Vlad Drăgulin prezintă iMai mult Umor, episodul 7. Hai să vezi ce surprize din culise a pregătit!

Deși nu visa să ajungă actor, artistul a fost admis la prestigioasa Universitate Națională de Artă Teatrală și Cinematografie IL Caragiale și a colaborat și cu Teatrul Național.

În prezent, Vlad prezintă ”Îs geană pi tini”, emisiune digitală ce poate fi urmărită exclusiv pe a1.ro, alături de Speak și I mai mult Umor.

Cum a început cariera de actor a lui Vlad Drăgulin

Vlad Drăgulin a povestit că în adolescență nu și-a dorit să fie actor, pentur că nu considera că este o meserie din care s-ar putea întreține, însă în cele din urmă un cumul de împrejurări l-au adus la UNATC.

Vlad Drăgulin a absolvit un liceu de teatru, iar întâlnirea cu regretatul regizor Cătălin Naum a reprezentat un imbold în ceea ce privește traseul în viață:

„La examenul de capacitate am obținut o medie bună cu care aș fi putut să ajung la al doilea liceu din Buzău. Tata nu a vrut să mă lase la o școală unde „să tocesc” patru ani și m-a îndreptat spre liceul de teatru Margareta Sterian. În clasa a 11-a a venit la noi, la Buzău, profesorul Cătălin Naum de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale. Își propusese să facă un spectacol cu elevii, iar un coleg a insistat să mergem împreună. Surpriză, din 90 de cursanți, eu am fost unul dintre cei păstrați. După doar câteva repetiții, profesorul Naum le-a spus părinților mei că trebuie neapărat să mă mut la un liceu în București. „O să devină un mare actor, aveți aur în casă” tot spunea profesorul Naum. Ai mei au dat din cap neîncrezători.

Citește și: Vlad Drăgulin, despre experiența ”X Factor”: ”Noi nu suntem prezentatori, suntem îngeri păzitori”

Vlad Drăgulin a dat inițial examenul de admitere la Facultatea de Drept și pentur că a picat s-a dus la Teatru.

„Respingeam ideea de teatru pentru că o asociam cu lipsa de bani. În clasa a 12-a am început pregătirea pentru facultatea de drept, trebuia să învăț pe rupte economie și gramatică. M-am pregătit cu cei mai buni profesori, apoi am învățat cu tata care este economist. Din păcate, am picat admiterea. Dacă mai răspundeam la cinci întrebări luam examenul, la taxă. Mama a venit cu soluția salvatoare și m-a rugat să dau examen la teatru, aici admiterea era ultima”, a povestit Vlad Drăgulin, într-un interviu pentru AutoTest.