Vlad Gherman a răspuns deschis întrebărilor fanilor despre o potențială relație. “O să vă răspund super serios la întrebarea asta"

Tânărul actor a observat că întrebarea preponderentă a fost cea legată de viața lui amoroasă. Majoritatea urmăritorilor săi l-au întrebat despre viața de burlac și oportunitatea de a începe o nouă relație. Vlad a răspuns deschis la toate întrebările.

Ce spune Vlad Gherman despre o nouă relație

Una dintre întrebări a fost legată de viața de burlac, iar actorul a spus că este într-adevăr minunată. Alt urmăritor l-a întrebat dacă e pregătit de o nouă relație, iar a filmat un clip amuzant drept răspuns. Un alt fan era curios dacă are o iubită nouă, dar Vlad nu a răspuns clar, ci a răspuns cu o altă întrebare: “Dacă aș avea ar fi nasol?”.

Mai mulți erau curioși dacă și-ar dori să aibă o relație cu o colegă din serialul Adela, încercând să afle și cu cine se înțelege mai bine actorul, cu Mara Oprea sau cu Oana Moșneagu. Vlad a dezvăluit că se înțelege bine cu Mara Oprea.

“O să vă răspund super serios la întrebarea asta. (...) Normal că m-am gândit, mă gândesc în continuare și îmi doresc să am o relație pentru că îmi doresc și eu să fiu fericit”, a mai zis Vlad când a văzut că întrebările despre relații se înmulțesc.

Una dintre cele mai amuzante întrebări a fost cea legată de o potențială iubită, actorul fiind întrebat dacă ar vrea să fie într-o relație cu o fată celebră sau cu una care nu e așa popular. Vlad a glumit și a spus că e lar putea umbla doar cu influencerițe.

Un alt urmăritor l-a întrebat pe actorul din serialul Adela cum se înțelege cu iubitul Cristinei Ciobănașu, iar el a răspuns ironic.

“Da, da, da! Ieri am ieșit la o pasă la fotbal, am băut o bere...What the f**k?”, spune Vlad Gherman într-un story.

La întrebarea “Când te vedem cu o iubită?”, tânărul actor a răspuns “Când o să mă prindeți”, încercând să dea de înțeles faptul că ar putea avea deja o nouă iubită, dar nimeni să nu știe încă.

Când l-a întrebat un urmăritor de ce unii oameni spun că e lar fi într-o relație cu Oana Moșneagu sau cu Mara Oprea, actorul din serialul Adela a spus că ar putea fi adevărat ce se spune.

Două dintre admiratoarele lui Vlad i-au cerut numărul de telefon și au întrebat dacă el își dorește să formeze un cuplu, iar actorul a continuat cu video-urile amuzante drept răspuns.

Vlad Gherman, vizibil emoționat în noul său vlog

Actorul a demonstrat de-a lungul timpului că este un bărbat puternic, dar în același timp sensibil. Acestuia îi este ușor să își exprime emoțiile, lucru pe care l-a dovedit și în ultimele sale postări din mediul online, când Vlad a rememorat câteva amintiri din trecut.

Tânărul a vorbit pe rețelele de socializare despre câteva momente cu o încărcătură semnificativă pentru el. Acele lucruri din trecutul său și legat de familia sa l-au făcut să izbucnească în lacrimi.

"Este șocant pentru că mă emoționează foarte mult ce montez aici pentru că îmi aduc aminte de bunici și de oamenii care nu mai sunt. Abia aștept să vedeți!”, a mai povestit actorul din Adela pe Instagram.

