Vlad Gherman, gest neașteptat în fața camerei! Ce a făcut actorul. "Regret această decizie"

Actorul Vlad Gherman din serialul Lia – Soția soțului meu a luat o decizie neașteptată și s-a filmat pentru a le arăta și fanilor.

Vlad Gherman a postat un nou video pe contul lui de Instagram unde a povestit că urmează să meargă din nou la clinica unde și-a făcut implantul de păr pentru un nou implant.

De asemenea, pentru că știe care e procedura înainte de intervenție, Vlad a poevstit că urmează să fie tuns chel acolo de către medici. Astfel, el a decis să facă acest lucru de unul singur, acasă, la el în baie și să se filmeze în timp ce o face.

Gestul neașteptat la care a apelat Vlad Gherman în fața camerei

Vlad a luat mașina de tuns și a început să se tundă zero, în timp ce le explica fanilor ce se întâmplă și de ce nu trebuie să se sperie.

“Fraților, am emoții pentru că astăzi facem un experiment, un test care poate să fie foarte, foarte stupid și greșit din multe puncte de vedere și asta pentru că am terminat toate proiectele. Nu mai am serial, nu mai am film, nu mai am nimic de făcut și vreau o schimbare. Așadar, astăzi împreună cu voi o să mă tund singur.

Urmează să-mi fac încă un implant de păr, practic oricum sunt forțat să fiu tuns scurt, așadar de ce să nu imortalizăm acest moment de prostie maximă care, poate totuși, o să iasă extraordinar, deși sunt șanse foarte mici. Mamă, e prea scurt. Arăt ca un personaj, ca un boschetar. O, Doamne, regret decizia asta. Deci dragilor, scopul a fost că oricum urma să mă tund, m-am tuns singur, urmează implantul săptămâna viitoare. Cred că o să mă duc să plâng”, a zis Vlad Gherman pe filmare.

Fanii au reacționat imediat când au văzut video-ul actorului.

"Barba urmează sau când??? Îți sta foarte bine așa, dar ar trebui și mai scurt! Părerea mea"

"Cum te-a găsit Oana,cu noua înfățișare?!"

"Zici ca e din nou în "Pariu cu viata""

"Arăți ca Vlad în “O nouă viață”, dar cu barbă, deci e bine"

Recent, atât el și cât și Oana, soția lui, au terminat filmările pentru filmul la care lucrau împreună și care urmează să se lanseze. Prin urmare, Vlad a decis să facă schimbarea care oricum ar veni atunci când merge la clinica pentru implant de păr.

Actorul urmează să aibă parte de o nouă intervenție pentru implant de păr și se bucură de faptul că își va schimba din nou look-ul.

Dacă la începutul clipului postat pe Instagram a fost zâmbăreț și amuzat de întreaga situație, spre final a zis râzând că nu a fost tocmai o decizie bună.

Cu toate acestea, el trebuie să se obișnuiască cu acest look pentru că va umbla multă vreme cu tunsoarea asta, chiar și după intervenția chirurgicală, până îi va crește părul.

