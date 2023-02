Vlad Gherman își sărbătorește ziua de naștere. Cum a fost surprins și ce mesaj i-a transmis iubita lui, Oana Moșneagu

Vlad Gherman și-a sărbătorit ziua de naștere pe 16 februarie, iar cei dragi l-au surprins la miezul nopții. Actorul din Lia - Soția soțului meu a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare în care le arată prietenilor virutuali cum a petrecut ultimele clipe la 29 de ani, dar și cine i-a fost alături atunci când a schimbat prefixul.

Deși iubita lui Oana Moșneagu a fost plecată, el și-a făcut de lucru cu o serie de treburi casnice și a imortalizat totul. De asemenea, el s-a bucurat de o frumoasa surpriză din partea celor mai apropiați, în urmă cu câteva zile.

Citește și: Vlad Gherman, mesaj neașteptat transmis fanilor la un an de când e împreună cu Oana Moșneagu. Ce a dezvăluit actorul

Cum a fost surprins Vlad Gherman de ziua lui de naștere. Ce face actorul atunci când iubita lui nu e acasă

Cu ocazia zilei sale de naștere. Vald Gherman a distribuit mai multe fotografii și clip-uri pe rețelele sociale. Tânărul tocmai a împlinit 30 de ani, iar cei mai dragi prieteni i-au fost alături și au pus la cale o surpriză de zile mari.

„Pentru că Oana e plecată, m-a prins ultima zi de 29 făcând următoarele lucruri: Am spălat haine, am întins hainele, am spălat vasele, am făcut curat în casă (am șters praful, am dat cu aspiratorul, am dat cu mopul), am schimbat așternutul și am sărbătorit 30 dând din fundul ăla bun la modul”, a scris el alături de mai multe imagini din cuibușorul lor de nebunii pe care l-a făcut lună, înainte de aniversare.

Totul s-a întâmplat chiar cu trei zilei înainte de ziua lui de naștere, atunci când au putut toți să se strângă la miezul nopții pentru prietenul lor. Alături de el și Oana Moșneagu au fost și foștii lui colegi de platou, Mara Oprea și Alexandru Dunaev.

Vlad Gherman a postat și un clip din seara respecitvă, acesta fiind vizibil emoționat de ce au pus la cale aceștia. Mai mult, a ținut să le mulțumească și să menționeze că „prietenii sunt cei mai importanți”.

Citește și: Prima reacție a Cristinei Ciobănașu, după ce a aflat că Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt împreună: „Am avut o discuție”

Oana Moșneagu, mesaj de dragoste înduișător pentru Vald Gherman. Ce i-a transmis de Ziua Îndrăgostiților

La doar o zi distanță de petrecerea organziată în cinstea lui, cei doi îndrăgostiți au sărbătorit Valentine's Day. Cu această ocazie, Oana Moșneagu a postat pe Instagram un clip cu imagini în care apar împreună și i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă.

„Declarație pentru băiatul ăsta atât de special din poză, care încearcă să mă facă să zâmbesc în fiecare zi. Azi nu sunt lângă el, că eu am spectacol la Ploiești și el filmează în Snagov, dacă îl vede cineva, să îi spună că eu nu sărbătoresc VDay, da’ pe noi aș vrea să ne sărbătorim în fiecare zi. Cu toate bunele și relele. Cu toate reușitele și toată munca, cu tot efortul și cu toate momentele în care suntem noi, pe bune.

Și îi mulțumesc. Și îmi pare rău pentru când nu îi dau pe cât primesc și cât ar merita. Dar sunt aici. Și aici rămân. Și, nu, nu sărbătorim VDay, dar cu ocazia zilei ăsteia mi-am amintit niște lucruri.

Zi faină de 14, iubite, îți mulțumesc pentru fiecare lecție, chiar dacă uneori am memoria scurtă și o uit mai repede decât am învățat-o”, a scris frumoasa actriță.

Tensiunile au atins cote maxime la cursa pentru ultima șansă ▶ Vezi episodul nou America Express în AntenaPLAY