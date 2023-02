Vlad Gherman, mesaj neașteptat transmis fanilor la un an de când e împreună cu Oana Moșneagu. Ce a dezvăluit actorul

Recent, pe contul de Instagram al actorului a apărut un mesaj neașteptat, ce i-a surprins din plin pe fanii săi. Vlad Gherman a publicat o fotografie cu Oana Moșneagu și a explicat și care este povestea din spatele respectivei imagini. Printre cei care au reacționat a fost inclusiv Oana Moșneagu, iubita lui.

Ce mesaj a transmis Vlad Gherman, după un an de relație cu Oana Moșneagu

Iată mai jos ce dezvăluire neașteptată a făcut îndrăgitul actor pe contul său de Instagram:

„Un an de cand stiti. Un an de cand am compus prima mea piesa. Pe vremea cand faceam noi pozele astea nimeni nu stia ca eu sunt cu Oana🥹 Da, ne-am ascuns o vreme de lume si am anuntat ca suntem impreuna printr-o piesa pe care am scris-o pentru ea ❤️ Ma bucur ca esti aici @oana_mosneagu si nu stiu ce m-as face ‘Fara Tine’ 🥰”, a dezvăluit Vlad Gherman, într-o postare recentă făcută pe contul său de Instagram.

