Vlad Gherman, la psiholog pentru a se „vindeca” după despărțirea de Cristina Ciobănașu: „M-am detașat complet”

Vlad Gherman a vorbit despre despărțirea de Cristina Ciobănașu, dezvăluind faptul că amândoi au ales să meargă la psiholog pentru a se „vindeca”.

Vlad Gherma, la psiholog pentru a se „vindeca” după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Actorul a explicat că primește foarte mult ajutor de la specialistul care îl face să vadă lucrurile total diferit acum și care îi oferă cele mai bune sfaturi. A merge la psiholog este, în zilele noastre, un act de curaj, iar Vlad a știut că are nevoie să discute despre aceste aspecte cu cineva avizat, ținând cont de faptul că el și Cristina Ciobănașu au avut o relație de mai bine de 9 ani, timp în care au și locuit împreună.

Iată că, după toți acești ani, ei au decis să-și separe drumurile și să nu mai formeze un cuplu. Aceștia au jucat împreună în mai multe seriale tv printre care „Pariu cu viața”, „Fructul oprit”, „Sacrificiul” și „Adela”, toate cu un succes răsunător la Antena 1.

Citește și: Cristina Ciobănașu, mesaj emoționant pentru Vlad Gherman: „Nu m-ai pierdut”. Ce își spun cei doi, la două luni de la despărțire

Vlad Gherman a explicat cât de important este să vorbească cu psihologul, pe drumul spre vindecare pe care se află. Prezent în emisiunea lui Dan Capatos de la AntenaStars, actorul a discutat pe larg despre acest subiect, mărturisind că i-a fost greu să facă această schimbare de viață, dar încetul cu încetul a reușit să vadă luminița de la capătul tunelului, iar acum zâmbetul de pe buze îi este nelipsit de pe chip.

Iată ce spune actorul despre faptul că merge la psiholog:

„Mă simt super ok. Mă simt detașat, amândoi suntem detașați. Avem emisiunea împreună. E ok. În primul rând, mi-a zis psihologul că nimănui nu-i pasă de tine așa cum îți pasă ție de tine însuți. Am foarte mult de muncă eu cu mine. Am vorbit despre problemele cu părinții, din copilărie, cum e normal. Am discutat despre copilărie. Eu vin cu partea mea de poveste, nu pot să-i spun psihologului: Cris a spus asta, a făcut asta”, a spus el.

Citește și: Prima reacție a Cristinei Ciobănașu când a ascultat în premieră piesa lui Vlad Gherman. Artistul a dezvăluit totul

Întrebat dacă se simte bine după toată această perioadă grea pe care o traversează acum Vlad Gherman, răspunde că da.

„E foarte bine. Mă simt bine. Nu știam pe ce drum să o iau. 9 ani am stat cu cineva în casă, acum dorm singur. E un pic ciudat. E normal că e mult mai bine să nu te vezi cu acea persoană, dar la noi e imposibil. Noi nu prea mai vorbim lucruri așa personale. Amândoi mergem la pisholog. Suntem colegi, suntem prieteni. Nu mă mai deranjează să mă văd zilnic cu ea. M-am detașat complet. Eu vreau să mă fac bine”, mai spune el.

Citește și: Vlad Gherman face noi mărturisiri despre perioada de după despărțirea de Cristina Ciobănașu în noul său vlog

Cristina Ciobănașu, despre despărțirea de Vlad Gherman

După patru luni de la despărțirea de omul alături de care a petrecut cele mai intense momente, Criss a declarat prin ce a trecut din luna februarie, până în prezent, fără Vlad Gherman.

Actrița din Adela a vorbit deschis despre momentele în care emoțiile au copleșit-o până la lacrimi și în care făcea tot posibilul pentru a se putea concentra pe carieră: "Într-adevăr, a fost o perioadă foarte solicitantă pentru că a trebuit să caut în mine resursele să funcționez la capacitate maximă pentru toate proiectele în care sunt implicată, în condițiile în care, pe plan personal, nu am mai avut acea stabilitate cu care eram obișnuită", a spus Cristina Ciobănașu pentru Viva.

Mersul la psiholog a devenit o rutină pentru actrița din Adela și asta pentru că a nu putut depăși cu ușurință despărțirea de Vlad Gherman, chiar dacă ea a fost cea care a inițiat separarea. Criss spune că a trecut prin momnete "dificile" pe care le-a gestionat "cum a putut": "Am început să merg la psiholog, încerc să mă concentrez pe muncă și încerc să fac lucruri pentru mine, lucruri care îmi fac plăcere", a mai declarat pentru sursa citată.

Actrița de la Antena 1 descrie relația cu Vlad Gherman ca "o poveste de iubire ca în filme". Criss păstrează în suflet amintiri frumoase alături de fostul său logodnic: "Vlad a fost prima mea iubire și așa va rămâne în sufletul meu. Este un om capabil să iubească persoana de lângă el mai mult decât pe el însuși. Am trăit o poveste de iubire ca în filme și amintirea atâtor momente frumoase n-o să ne-o ia nimeni, niciodată", a mai declarat Cristina Ciobănașu.