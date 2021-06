Vlad Gherman face noi mărturisiri despre perioada de după despărțirea de Cristina Ciobănașu în noul său vlog

Vlad Gherman a trecut printr-o perioadă dificilă după despărțirea de cea cu care visa că va trăi alături toată viața. El și Cristina au trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, dar au ales să se despartă pentru a se focusa pe carierele lor și pentru a crește separat.

Cei doi nu au format un cuplu doar în viața reală, dar și în serialele în care au jucat împreună. De asemenea, ei continuă să lucreze la alte proiecte împreună precum CulTOUR, la Happy Channel și serialul Adela.

După ce și-au anunțat despărțirea în februarie, Vlad s-a mutat singur și ți-a transformat durerea în artă atunci când a compus o piesă despre despărțirea de Cristina. Melodia emoționantă a făcut-o și pe Cristina să îi facă o mărturisire.

Despărțirea nu a fost o alegerea prea ușoară pentru niciunul, drept dovadă stă ultima piesă lansată de către Vlad Gherman. Artistul și-a exprimat sentimentele printr-un mod de-a dreptul unic, care a făcut-o mândră pe cea lângă care a stat 9 ani. Piesa tristă „Până să te pierd” a surprins pe toată lumea și a generat o mulțime de reacții pozitive, însă foarte puțini știu cum a reacționat Cristina Ciobănașu atunci când a ascultat-o.

"În primul rând vreau să vă spun că sunt foarte fericit. După despărțire mi-am dorit foarte mult să fac lucruri pe care le-am pus în așteptare o perioadă. Piesa asta s- născut la scurt timp după despărțire. Știi cum e după o dramă? vine mereu un moment creativ, de vârf, iar vârful meu a fost aici. (...) După cum v-ați dat seama este o piesă despre Cris și despre relația mea cu ea.", a mărturisit actorul.

Cum a petrecut Vlad Gherman primele luni de după despărțire

În vlogul său numit “Cum era să pierd tot”, Vlad povestește cât de greu i-a fost după despărțirea de Criss. El a povestit cum i-a fost imediat după despărțire.

Chiar dacă adesea postează cât de mult se plimbă și are și momente de veselie pe care le împărtășește cu fanii, Vlad spune că nu e totul roz.

“Probabil fără despărțirea asta nu aș fi putut să descopăr foarte multe lucruri”, zice artistul.

După despărțire, Vlad spune că despărțirea e o etapă prin care a trebuit să treacă pentru a se putea dezvolta. Perioada care a urmat a fost dificilă, iar Vlad și-a înecat durerea în alcool și s-a apucat de fumat.

Chiar dacă el spune că aceste lucruri nu îi fac cinste, el a decis să fie sincer cu urmăritorii săi. Vlad spune că a primit ajutor din partea psihologului său, iar acest lucru l-a liniștit foarte mult.

“Am reușit să mă redresez repejor. Nu pot să spun că am renunțat definitiv la fumat, nu pot să spun că am renunțat definitiv la consumul de alcool. Nu mai beau atât de mult, nu mai fumez atât de mult, însă am simțit pe pielea mea ce înseamnă să faci asta. Eram foarte obosit la filmări, aveam cearcăne”, povestește actorul.

De asemenea, Vlad povestește că imediat după despărțire a slăbit 10 kilograme, iar apoi a pus la loc acele kilograme pierdute pentru că mânca foarte mult fast food. Cu toate astea, actorul s-a reapucat de sală și a început să mănânce din nou sănătos.

“Viața mea de după despărțire a avut foarte mult urcușuri și coborâșuri”, spune Vlad.

“Am fost obișnuit să impart greutățile la doi, iar singurătatea asta și libertatea de care am avut parte după despărțire m-au ajutat și mi-au dat în cap în același timp”, a mai explicat actorul.