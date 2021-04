Vladimir Drăghia, imagine de colecție care a surprins pe toată lumea. Cum arăta acum 12 ani

Vladimir Roland Drăghia, cunoscut pe numele de Vladimir Drăghia, a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci de la noi din țară, până a reușit să își întemeieze o familile minunată alături de una dintre cele mai frumoase femei.

Deși s-a retras din luminile reflectoarelor și își ține viața personală departe de ochii curioșilor, actorul este foarte activ în mediul online, unde își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai speciale și importante momente.

Cum arăta Vladimir Drăghia în urmă cu 12 ani

De curând, Vladimir Drăghia și-a surprins cei 566 mii de urmăritori cu o fotografie de colecție, care a surprins pe toată lumea. Acesta le-a arătat prietenilor virtuali cum arăta în urmă cu 12 ani, iar reacțiile au fost unele pe măsura așteptărilor.

Un lucru este evident, timpul a trecut, însă actorul nu s-a schimbat prea mult, dimpotrivă, acum se laudă cu un trup foarte bine lucrat în sala de sport. Imaginea a strâns rapid mai bine de 8 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii pozitive, semn că este apreciat și îndrăgit de foarte multe persoane.

"Fotografia asta e făcută acum 12 ani. Câștigasem un concurs sportiv și premiul a fost o excursie în Stockholm pentru două persoane. Țin minte că l-am luat cu mine pe singurul prieten care își putea permite să îmi plătească și mie din cheltuieli. :-) Când mă gândesc la perioada aia, cel mai mult mă impresionează încrederea pe care o aveam în mine, în viață, în lume. Tot cam pe atunci am ajuns și în Ecuador să caut aur în junglă. Și am găsit! :-) Am făcut și un documentar despre experiența aia.", a scris Vladimir Drăghia la descrierea fotografiei.

De asemenea, Alice Cavaleru se numără printre persoanele care i-au lăsat un comentariu la poză.

"Wooooaaa 🤭 12 ani?!? Așa arătai când te-am văzut prima dată. :-) Și îți spun asta mereu, dar nu mă pot abține: arăți din ce în ce mai bine.🤪", i-a mărturisit soția sa.

Nici reacțiile pozitive ale prietenilor virtuali nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că arăta foarte bine și în urmă cu 12 ani, dar l-au felicitat și pentru experiența sa de viața.

"Ce experiențe faine ai avut în viață! Ține-o tot așa!" sau "Wow, nu pare a fi o poză de acum 12 ani. O zi minunată își doresc!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi ofere complimente și laude la adresa aspectului său fizic.

În prezent, Vladimir Drăghia trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alice Cavaleru, cea care i-a furat inima încă din prima clipă. Cei doi s-au căsătorit în 2018, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată, Zora. Actorul este un familist convins, drept dovadă stau imaginile sale de pe Instagram.