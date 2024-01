Vlăduța Lupău a ajuns la Urgențe în prima zi a anului. De ce și-a petrecut primele ore din Noul An la spital

Vlăduța Lupău nu a început anul bine. Cântăreața a ajuns la spital în prima zi a anului.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta a fost foarte solicitată la trecerea dintre ani, însă 2024 a început cu stângul pentru ea. Cântăreața a făcut o vizită la spital.

De ce a ajuns Vlăduța Lupău la spital în prima zi a anului 2024

Vlăduța Lupău a fost nevoită să-și anuleze planurile de vacanță de la începutul anului 2024, deoarece fiul său a trebuit să fie dus de urgență la spital chiar pe 1 ianuarie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Suma de bani incredibil de mare pe care Vlăduța Lupău a cerut-o pentru o oră de concert de Revelion. Despre ce tarif este vorba

Micuțul a acuzat febră, iar Vlăduța nu a mai stat pe gânduri și s-a grăbit să-l ducă la Urgențe. Iair a fost diagnosticat cu otită, astfel că artista i se va dedica complet în zilele ce urmează.

Ea le-a împărtășit fanilor pe rețelele de socializare întâmplare, mărturisind că va respecta cu strictețe recomandările medicilor și pașii de tratament pentru ca cel mic să se refacă în cel mai scurt timp.

„Am început rău anul...cu otită, care ne ține acasă și nu mai putem zbura cu avionul în vacanța pe care o aveam planificată de mâine.

Citește și: Cine este Laura Dodan, cântăreața pe care tabloidele o numesc sosia Vlăduței Lupău. Cât de mare este asemănarea între cele două

Dar asta nu mai contează în situațiile de genul. Am ajuns la prima oră acasă, am mers la urgențe cu febră mare și am aflat de venirea otitei în viața noastră. Ne conformăm tratamentului și sperăm să trecem rapid! Sănătate multă și an nou bun!” a scris ea pe contul său de Instagram.

Iair și-a făcut deja debutul pe scenă alături de mama sa

În luna decembrie a anului 2023, micuțul Iair și-a făcut debutul pe scenă alături de mama sa. Vlăduța Lupău și-a impresionat fanii cântând alături de fiul său.

Iair a purtat un costum popular pentru prima sa apariție pe scenă în fața publicului. Ținuta sa a fost coordonată cu cea purtată de Vlăduța în timpul concertului.

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Vlăduța Lupău și Adi Rus. Compromisul pe care l-a făcut soțul artistei la începutul relației

Fiul artistei nu s-a lăsat intimidat de publicul numeros, din contră, a răspuns entuziasmat îndemnului Vlăduței de a cânta alături de ea. Acesta chiar a și dansat, și a sunat din zurgălăi, încântându-i pe cei prezenți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iair are 1 an și 4 luni și este una dintre cele mai mari împliniri ale Vlăduței Lupău. Viața ei și a lui Adi Rus s-a schimbat complet de când au devenit părinți. Ei i-au ales micuțului un nume cu totul deosebit, care are o semnificație biblică.

Numele lui simbolizează lumina, strălucirea lui Dumnezeu și este consemnat în Evanghelia după Matei, după Marcu și după Luca, la învierea fiicei lui Iair, una dintre minunile săvârșite de Mântuitor.