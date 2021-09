Vlăduța Lupău, motivul pentru care ea a lipsit o perioadă de timp de pe rețelele de socializare. Ce declarații a făcut

Vlăduța Lupău a avut o perioadă mai aglomerată din cauza concertelor multe pe care le-a avut de onorat, iar acest lucru și-a spus cuvântul.

Vlăduța Lupău a lipsit o perioadă îndelungată de pe rețelele de socializare, iar acum s-a aflat motivul

Celebra cântăreață Vlăduța Lupău nu a fost prezentă pe rețelele de socializare pentru o perioadă de timp, iar fanii au tot întrebat-o ce se întâmplă cu ea. Vedeta a declarat faptul că oboseala după atâtea concerte și drumuri a ajuns-o din urmă și a trebuit să ia o pauză.

Este foarte căutată pentru a cânta la nunți, iar multele evenimente pe care a trebuit să le onoreze în ultima vreme au făcut-o să ia o pauză de la rețelele de socializare pentru o perioadă de timp. Faimoasa cântăreață a simțit nevoia să se retragă o perioadă din mediul virtual, pentru a-și aduna mai multă energie.

Citește și: Vlăduța Lupău, răsfățată de iubit cu cele mai scumpe cadouri. Cum are grijă de fericirea ei

„Vreau să vă mulțumesc celor care m-au tot întrebat de ce am lipsit de pe rețelele de socializare atâta timp. Vă trimit pupici. Această pauză mi-a prins foarte foarte bine, măcar 24 ore să nu postați, dacă eu am reușit atâtea zile și voi puteți. Mai ales că am cântat atâtea zile, atâtea luni, nu am avut deloc pauză, mă trezeam și cântam. M-a obosit psihic, mi-a prins bine pauza. Să-mi dați tagg dacă reușiți și voi”, a fost mesajul pe care ea l-a trimis.

„M-a epuizat din toate punctele de vedere programul meu. Chiar dacă îmi place enorm și nu aș putea să trăiesc fără programul pe care îl am și practic asta mă ține mereu fresh, am ajuns la un punct în care am clacat”, a scris ea pe Instagram,

Cât te costă să o ai pe Vlăduța Lupău la nuntă. Tarifele sunt imense

Potrivit click.ro, pentru a o asculta live pe Vlăduța Lupău la nunta ta ar trebui să achiți suma de 5.000 de euro.

La fel ca Vlăduța și Culiță Sterp și-a făcut un renume în lumea muzicală, în ultimii ani. Astfel că, artistul a lansat piese care au distrus topurile muzicale și l-au urcat în rândul celor mai ascultați cântăreți de manele și muzică de petrecere din România. Același lucru s-a întâmplat și cu Vlăduța Lupău, care după ce a devenit cunoscută ca interpretă de muzică populară, a ales să cocheteze și cu muzica ușoară sau manele.

Citește și: Vlăduța Lupău, imaginea romantică, alături de iubit, cu care a emoționat pe toată lumea. Ce i-au transmis fanii

Amândoi sunt foarte doriți în cadrul evenimentelor personale, iar acesta este motivul pentru care sumele pe care oamenii ar trebui să le scoată din buzunare ca ei să cânte sunt foarte mari.

Iată că, pentru a-i asculta live la nunta ta, alături de invitații de la eveniment, ar trebui să scoți din buzunar între 4.000 și 5.000 de euro. Prezența lor în mediul online și pe Youtube a fost foarte vizibilă, astfel că, mulți oamenii și-i doresc acum la nuntă.