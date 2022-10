Vlăduța Lupău s-a confruntat cu depresia postnatală. Cum a reușit să învingă afecțiunea și ce simptome a avut

Deși dacă ar fi să analizăm conturile sale de socializare, Vlăduța Lupău părea că este mereu cu zâmbetul pe buze, iată că a existat o perioadă care i-a umbrit fericirea de proaspătă mămică. Artista a dezvăluit că s-a confruntat cu o ușoară depresie postnatală, care a sensibilizat-o și i-a adus câteva gânduri negre.

Vlăduța Lupău s-a confruntat cu depresia postnatală: „Mă apuca plânsul din orice”

Depresia își menține în continuare titlul de „boala secolului”, iar multe mămici experimentează depresia post-partum.

După ce l-a adus pe lume pe fiul ei, Iair, Vlăduța a trecut prin câteva stări pe care nu le-a înțeles, plângând din orice și gândindu-se că nu va fi o mamă bună pentru micuț. Abia apoi a realizat că toate acestea au fost simptomele unei depresii postnatale, afecțiune comună pentru proaspetele mămici. Din fericire, întregul episod nu a ținut decât câteva zile, iar soțul vedetei i-a fost mereu alături.

Citește și: Ce sumă fabuloasă a cheltuit Vlăduța Lupău pentru botezului fiului Iair. A rămas cu o avere pe care vrea să o investească

„În primele zile, pot spune că am avut o ușoară depresie. Mi se părea că nu o să știu să-l cresc, că viața mea nu o să mai fie la fel ca înainte, mă apuca plânsul din orice. Eram super sensibilă, dar am depășit în câteva zile acea perioadă și am avut noroc că Adi mă înțelegea și încerca să mă ajute, să stea de vorbă cu mine, să mă asigure că totul este și va fi bine, și că trebuie să ne bucurăm că avem un copil minunat. Despre oboseală ce să zic?! V-am zis și mai devreme, este cea mai mare „boală” a mea în prezent”, a dezvăluit Vlăduța Lupău, pentru revista Viva.

Vlăduța Lupău a născut prin cezariană, deși dorea să-l aducă pe lume pe fiul ei în mod natural

Cântăreața a explicat și motivul pentru care nu a putut naște natural, apelând la cezariană. Deși nu își dorea acest lucru, Vlăduța a urmat sfatul medicilor.

„Din păcate, nu am reușit să nasc natural, așa cum mi-am propus, însă știe toată lumea care mă cunoaște că am vrut și că am încercat. Eram și sunt în continuare contra nașterilor programate fără a avea o cauză medicală.

Nu sunt de acord ca eu să îmi aleg ziua în care nasc (..) Dumnezeu a decis când a pus suflet în pântecele meu, Dumnezeu decide ziua în care sufletul vine pe lume. Nu eu ca om! (..) Îmi era frică de cezariană pentru că toată lumea, când am făcut eu un sondaj pe Instagram, mi-a descris-o ca fiind ceva groaznic și că e „capătul lumii”, a mai adăugat vedeta.

Citește și: Cum i s-a schimbat viața Vlăduței Lupău, după ce a devenit mamă: „Abia acum începe să fie puțin mai ușor”

În cât timp s-a recuperat Vlăduța Lupău după naștere

În cele din urmă însă, Vlăduța Lupău s-a recuperat rapid, iar la doar câteva zile de naștere a putut să își reia și activitatea artistică.

„Ei bine, nu a fost așa groaznic și m-am recuperat destul de ușor. M-am ridicat din pat în ziua aia și a doua zi am început să umblu prin salon cât mai des, iar din ziua a patra, când eram acasă deja, îmi ridicam bebelușul singură, iar la 13 zile mi-am reluat activitatea artistică și, credeți-mă, a fost intensă. Am și avut ambiție să nu stau să zac și m-am forțat să mă fac bine cumva. Psihic, îmi ziceam: „Hai că ai treabă, n-ai timp de zăcut!”, a mai spus ea, pentru sursa anterior menționată.

Vlăduța Lupău și soțul ei s-au mutat la casă nouă

De asemenea, cântăreața și soțul ei, fotbalistul Adi Rus, s-au și mutat în casă nouă, la scurt timp după ce micuțul lor a venit pe lume.

„Am încercat să le fac pe toate (..) Am reușit să ne mutăm la casă… Când dormea el, mutam lucruri, noaptea aranjam haine și lucruri în casă, ziua, tot când dormea, fugeam să cumpăr lucruri pentru casa nouă. Iar după ce ne-am mutat, am început direct cu pregătirile pentru botez, cumva am fost aglomerați cu toate”, a adăugat Vlăduța Lupău.

Chefii au avut parte de noi provocări în lupta pentru amuletă ▶ Nou episod e disponibil acum în AntenaPLAY