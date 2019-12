What's Up, primele declarații după scandalul cu poliția. Artistul recunoaște că are probleme comportamentale: „La penitenciar nu sunt și nici n-o să fiu”

M-am întâlnit cu fratele Killa pe la studio! @globalrecords #workingharddaybyday ...................................................... p.s. am citit azi pentru prima oară de când s-a produs nefericitul incident 2-3 articole despre mine si mi s-a parut ca multora le place sa vorbeasca, sa inflorească să exagereze, să informeze audiența într-o forma mincinoasă, ireală. ->nici n-am bătut fata si nici la penitenciar nu sunt si nici n-o sa fiu pentru că n-am făcut nimic atât de grav. (DA AM VORBIT MULT , TARE SI PROST , îmi pare sincer rău, puteam la 30 de ani ai mei să fiu mai calm, dar n-am reusit , in capul meu era un haos organizat format din frustrari. ÎMI PARE SINCER RĂU PENTRU FURIA MEA VERBALĂ, restul a fost o nuVelă inventată de câțiva oameni DIN presă de dragul ineditului -> măcar am văzut cine imi este alături sincer în industria asta. ...................................... @2pac #onlygodcanjudgeme pt. că el știe realitatea. (mulți vorbesc puțini cunosc) UNORA NU LE PASĂ DE RĂUL GRATUIT oferit altora ./. KARMA nu iartă pe nimeni 😜NUMA BINE TUTUROR FRATELE WHATZY VA IUBEȘTE. Mulțumesc celor ce mi-au fost alături în perioada grea ce tocmai am depașit-o! Cel puțin sufletește sunt foarte bine însfarșit după cel mai greu an din viața mea, în mai puțin de 15 zile ADÌO 2019. ÎN REST SUNT BINE -> stau foarte mult timp in studio în ultima vreme și pregatesc muzica pentru 2020. NUMA BINE TUTUROR!

