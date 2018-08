Wow! Fiica Ozanei Barabancea a făcut SENZAȚIE la plajă, pe Coasta de Azur. A atras toate privirile – FOTO

Fiica Ozanei Barabancea, Gloria, a atras toate privirile la plajă, pe Coasta de Azur, îmbrăcată într-un costum de baie dintr-o singură piesă.

Tânăra este pasionată de pian, iar mama ei este foarte mândră de ea.

Recent, Gloria a vorbit despre relația pe care o are cu mama ei, Ozana Barabancea.

„Aș vrea să fac muzică, dar nu sunt atât de sigură, îmi e greu. Totuși, cred că aș face muzică, sunt la pian. Am avut un accident la deget și nu am mai cântat o perioadă, plângeam în fiecare zi că nu puteam cânta, era oribil. Până la urmă am avut un singur părinte care a stat cu noi, s-a dus să muncească pentru noi, ca să avem ce mânca. Mama e amuzantă, e cea mai bună mamă, putem vorbi orice cu ea. E o mamă bună, se ocupă foarte mult de noi”, a spus fiica Ozanei Barabancea.

La Antena 1, Ozana Barabancea a dezvăluit că este pregătită pentru o nouă intervenție pentru înfrumusețare, astfel încât să reușească să arate așa cum își dorește.