Zannidache, la secția de poliție. Tânărul artist a fost surprins într-un moment la care nimeni nu s-a așteptat. Ce postare a făcut

Zanni a fost pozat la secția de poliție nr. 15, din București, iar pe data de 29 octombrie acesta a postat imaginea pe Instagram, acolo unde cei peste 240.000 de urmăritori au putut vedea ipostaza în care a fost surprins artistul.

Mesajul lui a stârnit și mai mult curiozitatea, însă în spatele postării se află cu totul altceva!

Zannidache, fotografiat la poliție: “Am avut tupeu”

Fostul concurent de la celebra emisiune culinară Chefi la cuțite poate fi văzut în prim-planul fotografiei, iar în spatele său sunt trei polițiste în uniformă.

Acesta a lăsat și o descriere care a captat și mai mult atenția: “M-au luat pe secție pentru că am avut tupeu. Glumesc. N-am tupeu. Am doar cazierul fresh”.

Urmăritorii au putut vedea că Zanni nu s-a schimbat deloc și și-a păstrat intact stilul său excentric, ba mai mult a dat de înțeles că în spatele postării se află o surpriză pe care artistul le-o pregătește, iar mulți s-au gândit că acesta fie pregătește o piesă, se angajează, fie se înscrie la școala de șoferi, însă artistul nu a dat niciun răspuns.

"O posibilă cauză ar fi culoarea verde a părului! Era mai bine blond!/Pentru ce ai nevoie de cazier judiciar? Te angajezi? Vin să te recuperez?/Școală de șoferi?”, au întrebat fanii.

Cum au ajuns prieteni Zannidache și Alex Velea. Mesajul care i-a schimbat destinul: "Dă-mi putere ca să dau și eu mai departe"

Zannidache Edmond Hubert, zis și Zanni, este un tânăr cântăreț în vârstă de 22 de ani îndrăgostit de muzică și de bucătărie. El a participat în sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” și a reușit să cucerească inimile telespectatorilor, dar și a colegilor de platou.

După eliminarea sa în ediția 34, din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Zanni a continuat să rămână o figură specială în ochii celor care l-au urmărit. Atât povestea sa de viață, cât și felul său de a fi au atras spre el zeci de aprecieri și un public care își dorește să afle cât mai multe despre "cine este, de fapt, Zannidache".

Tânăr, diferit și cu o inimă plină de speranță, Zanni a devenit cunoscut după ce și-a luat inima în dinți și i-a trimis un mesaj celebrului artist Alex Velea, cu care, ulterior, a legat o relație de lungă durată.

Într-un proaspăt videoclip postat pe Youtube, Pepe discută cu Alex Velea și Zanni povestea prieteniei dintre cei doi.

"Eram frumos acasă și am zis «băi, eu nu mai vreau să tund», prea mă plictiseam acolo la tâmpla omului, eu am tuns și am tatuat. Simțeam că vreau să mă exprim în fața lumii mai mult decât să stau în casă cu un om și să îl tund și am zis că vreau să mă fac DJ, prima oară.

Am vrut să fac un curs, din ăsta, de muzică să învăț treaba cu platanele și am intrat pe youtube, nu știu la ce m-am uitat eu de muzică, acolo și am văzut o piesă de-a lui Alex repostată de un om de pe internet și exact așa am zis «oare răspune Alex la orice fraier» și am zis «hai să-i scriu și eu, să-mi încerc norocul», dar în momentul ăla mă jucam și la calculator și i-am dat un mesaj, mă gândeam la ceva relevant, să nu-i scrie oricine treaba aia, să nu fiu al 100-lea care îi spune aceeași chestie.

Am zis «băi, cum să-i scriu, ce vreau eu de la omul ăsta, care e motivul meu real? Să nu fie nici ca cerșală, nici ca pomană». I-am zis: «dă-mi putere ca să dau și eu mai departe»", povestește Zannidache Edmond Hubert, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 8.

Citește și: Cum și-a sărbătorit Zanni aniversarea. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a fost înconjurat de prieteni de ziua lui

Alex Velea nu a stat prea mult pe gânduri și i-a răspuns imediat ce a văzut mesajul. Artistul povestește cum a decurs toată discuția dintre cei doi: "L-am întrebat «o pârlșeti bine?», chiar așa i-am zis, iar el mi-a spus «eu cred că da!»". Iar de la acest punct nu a mai fost decât un pas până la întâlnirea ce avea să-i schimbe destinul lui Zanni, tânărul plin de speranțe.

Acesta i-a răspuns cu promptitudine lui Alex Velea spunându-i: "Eu simt că am veleitățile astea de cântăreț".

Citește continuarea: Cum a decurs prima întâlnire dintre Alex Velea și Zannidache Edmond Hubert

Tu alegi la ce momente din iUmor te uiți! Vezi ce-i place Deliei, la ce râde Cheloo și ce-l amuză pe Bendeac? PLAY ▶