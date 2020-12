Cum au ajuns prieteni Zannidache și Alex Velea. Mesajul care i-a schimbat destinul: "Dă-mi putere ca să dau și eu mai departe"

Citește și: Ce face Zannidache, după eliminarea de la „Chefi la cuțite”! Tânărul a dat lovitura cu o piesă nouă

"Eram frumos acasă și am zis «băi, eu nu mai vreau să tund», prea mă plictiseam acolo la tâmpla omului, eu am tuns și am tatuat. Simțeam că vreau să mă exprim în fața lumii mai mult decât să stau în casă cu un om și să îl tund și am zis că vreau să mă fac DJ, prima oară.

Am vrut să fac un curs, din ăsta, de muzică să învăț treaba cu platanele și am intrat pe youtube, nu știu la ce m-am uitat eu de muzică, acolo și am văzut o piesă de-a lui Alex repostată de un om de pe internet și exact așa am zis «oare răspune Alex la orice fraier» și am zis «hai să-i scriu și eu, să-mi încerc norocul», dar în momentul ăla mă jucam și la calculator și i-am dat un mesaj, mă gândeam la ceva relevant, să nu-i scrie oricine treaba aia, să nu fiu al 100-lea care îi spune aceeași chestie.

Am zis «băi, cum să-i scriu, ce vreau eu de la omul ăsta, care e motivul meu real? Să nu fie nici ca cerșală, nici ca pomană». I-am zis: «dă-mi putere ca să dau și eu mai departe»", povestește Zannidache Edmond Hubert, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 8.