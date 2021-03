„Speak la cuțite”, episodul 13. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Citește și: Chefi la cuțite, 28 martie 2021. Florin Dumitrescu a dat al doilea cuțit de aur. Cine e Ștefan Borleanu, tânărul care l-a uimit

Extrem de pofticios, acesta s-a strecurat în bucătăria unde gătesc cei trei jurați, în proba de amuletă. Dumicat după dumicat, acesta a avut grijă să se servească din toate deliciile din jur.

„Băi, ce-mi place aici! Aoleu, ce-mi place la voi”, a fost reacția lui Speak, încântat de faptul că a dat o tură pe la toate farfuriile de pe bancurile de lucru. Apoi, terminând cu ce a găsit la Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, simpaticul coprezentator „Chefi la cuțite” a mers mai departe și a „vânat” alte rețete savuroase, de data aceasta fiind vorba despre cele pregătite de concurenți.

„Episodul de astăzi e episodul meu preferat, se numește all you can eat”, a mai explicat acesta, încântat.