Alina Petre și Dima Melnic s-au calificat în finala săptămânii Splash! Vedete la apă. Piticu, lecție de perseverență la filmări

Diana Sar a fost cea care a deschis seara competiției: „M-am gândit și m-am răzgândit să vin la «Splash!». (…) este o oporturnitate de a-mi învinge o frică și de a lupta cu emoțiile mele“. Aşa s-au derulat şi antrenamentele: actrița plângea și sărea de pe diferite platforme, după care iar plângea, pentru că are fobie de înălțime. Bogdan Ioniță a ajutat-o să învețe să sară în cap, iar săritura din cadrul show-ului a făcut-o de la 3 metri. Tehnica a fost foarte bună, iar jurații i-au dat note mari. „Bravo, Diana! Ai făcut cea mai frumoasă cădere de când ai venit aici“, i-a spus Bobo.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 9 din 26 august 2022. Cine este Dima Melnic și prin ce a surprins în cadrul show-ului

Splash! Vedete la apă este cel mai răcoritor show al verii

Îndrăgostit de ocean și de săriturile de pe stânci, Tiberiu Balica a cucerit multe valuri, dar săriturile pentru show-ul de la Antena 1 i-au creat ceva dificultăți. Iar când a avut momentul său, surfer-ul a făcut splash! Clara Gherase l-a punctat cu 4,5 și i-a explicat cum ar fi trebuit să procedeze: „O cădere înapoi întins frumoasă, dar, din păcate, ratată! Păcat, mi-ar fi plăcut să o reușească, pentru că nu este o săritură ușoară, este o săritură dificilă. (…). Ai avut genunchii îndoiți în platformă, ai zmucit cam tare de brațe, la plecare, exact. Trebuia să cauți marginea bazinului mai mult“.

Alina Petre a venit să facă sărituri la „Splash! Vedete la apă“, deși, se teme de apă. La antrenamente, sora lui Mihai Petre a fost perseverentă, a învățat „să calce“ apa, însă, a avut un moment de breakdown: „Am făcut un atac de panică și am plâns foarte, foarte tare când am urcat la 5 metri. Până la urmă, am sărit (…), în schimb, am fost super mândră de mine, c-am reușit să fac lucrul ăsta. (…). Nu știu să înot, mi-e frică de apă, mi-e frică de cădere, mi-e frică de orice, mi-e frică de Nea Mărin“, i-a mărturisit Ramonei Olaru.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 9 din 26 august 2022. De ce a izbucnit în lacrimi Diana Sar și cum s-a calmat

Dornică să cucerească Everestul, dar și cu alte visuri de îndeplinit, Otniela a reușit să sară de la 7 metri, la antrenamente, chiar dacă are frică de înălțime. În competiție, ea a preferat să facă saltul spre-nainte de pe platforma aflată 2 metri mai jos. Cătălin Cozma a spus despre momentul vedetei: „Ca progres, sunt foarte mulțumit de tine, bravo!“, iar Clara Gherase a avut și ea cuvinte de laudă: „Te felicit pentru curaj! Nu a fost o săritură foarte spectaculoasă, dar o săritură bună. Te-ai aplecat puțin, ai îndoit puțin genunchii, dar apreciez curajul!”.

Jorge a acceptat pentru a doua oară provocarea celui mai îndrăzneț show al verii: „(…). Cu inima, stau bine, cu dragostea, stau foarte bine. Cu stările de anxietate, stau foarte bine, nu am probleme de genul ăsta“, a declarat el înainte de antrenamente. Frica de înălțime a fost însă atât de mare, încât i-a provocat un atac de panică la antrenamente. Iar după ce și-a revenit, și-a încurajat colegii și a continuat seria glumelor. Cântărețul a realizat o cădere din picioare în cap, de la platforma de 5 metri. Clara Gherase i-a dat nota 6 și i-a spus la ce să fie atent pe viitor: „În ciuda faptului că ai îndoit genunchii în aer, te-ai împins în platformă, ai avut o aterizare bună în apă. Și te felicit pentru asta! Dar, te voi depuncta pentru micile greșeli“.

Obișnuit cu adrenalina și depășirea limitelor, Dima Melnic a venit din curiozitate la „Splash! Vedete la apă“, dar și ca să se distreze: „Eu sunt dansator, sunt parașutist – sar de la 4.000 de metri, 3.000 de metri – e ceva lejer. La TV pare ceva simplu, sincer. Nu-mi imaginam că poate fi atât de dureros (n.r.: la «Splash!Vedete la apă»)!“.

Sportivul s-a antrenat mult, a făcut salturi complexe, iar în fața juraților a executat săritura cu care Cristi Pulhac a câștigat sezonul 4 al emisiunii. Spre deosebire de fotbalist, care făcut saltul din stând pe mâini de la 10 metri, el s-a oprit pe platforma de la 7 metri. Nea Mărin a dezvăluit că i-a cunoscut pe părinții lui Dima Melnic și a povestit ce eforturi au făcut pentru el: «Am avut ocazia să merg la el acasă, unde s-a născut și a crescut, la Chișinău. Toți ne iubim copiii, dar, părinții lui atât de mult îl iubesc și au văzut în el, de mic, un potențial dansator extraordinar, încât i-au făcut sală de balet în casă! Omul ăsta are sală cu oglinzi, cu tot ce vrei tu în casă».

Ce urmează la Splash! Vedete la apă 2022

Cu nota secretă 10, Dima Melnic s-a clasat pe locul I și a obținut premiul de 3.500 de lei, iar Alina Petre a ocupat locul al doilea și i-a fost înmânat cecul de 1.500 de lei.

Codruța Filip, Larisa Ogică, Andreea Tonciu, Sebastian Coțofană, Alex Brebenoiu și Piticu sunt concurenții care vor performa în ediția difuzată în această seară, la Antena 1. Ce sărituri au reuşit aceştia, dar și de pe ce platforme, telespectatorii pot vedea urmărind „Splash! Vedete la apă“ de la 20:00, la Antena 1. Totodată, ei vor descoperi și lecția de perseverență oferită de antrenorul de street dance la antrenamentele pentru cel mai răcoritor show al verii.