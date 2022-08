Surpriza de care a avut însă parte în timpul filmărilor, chiar înainte de momentul său, l-a adus în faţa telespectatorilor într-o ipostază mai puţin obişnuită.

Bănel Nicoliță, în lacrimi la Splash! Vedete la apă

Cu câteva momente înainte să execute saltul pentru care s-a antrenat întreaga săptămână la bazinul olimpic de la Bacău, Bănel Nicoliță a vizionat mesajul de încurajare pe care i l-au pregătit fiicele sale, aflate acasă. Imediat ce le-a văzut pe Amalia și pe Natalia, celebrul sportiv a avut ochii în lacrimi, iar emoțiile lui i-au copleșit și pe ceilalți.

„Vă mulțumesc frumos pentru surpriză. Știți foarte bine că eu sunt un om care a plecat de jos. Îmi iubesc foarte mult copiii, familia și încerc că fac tot ce e mai bun pentru copiii mei. Datorită lor sunt aici. Le-am promis ceva când am venit aici. Ele au spus că vor să mă vadă în finală şi le-am spus din toată inima: «Tati o să facă tot posibilul!»“, a declarat Bănel Nicoliță. Cum se va descurca fostul fotbalist şi ce salt va alege să execute, telespectatorii vor putea afla urmărind premiera Splash! Vedete la apă, joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1.

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

Ce salturi au ales să execute primii 18 participanți și de pe care platforme, telespectatorii pot afla urmărind cel mai nou sezon „Splash! Vedete la apă“ din 11 august, joi şi vineri, de la 20:30 şi sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Antena 1.