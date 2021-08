Cum arată soția lui Gabriel Toader de la Splash! Vedete la apă. Iulia Simona este superbă

Chef Gabriel Toader a devenit cunoscut după ce a participat la show-ul culinar ”Chefi la Cuțite” de la Antena 1. Recent, el a spus ”DA” provocării Splash! Vedete la apă, pe care a dus-o la bun sfârșit cu puțin ajutor din partea antrenorului său.

Din cauza faptului că nu s-a antrenat atunci când a fost ziua de antrenamente, Gabi Toader nu a avut curaj să sară. Cheful a lipsit motivat, spune el, căci a participat la un grătar.

În ziua jurizării, concurentul de la Splash! Vedete la apă a vrut inițial să sară de la 5 metri, însă teama l-a făcut să coboare la nivelul de 3 metri. Nici de acolo nu a avut curaj să sară, așa că antrenorul său s-a gândit să-i dea o mână de ajutor. Astfel, Bobo s-a strecurat prin spatele lui și l-a împins.

„Salut, sunt Gabi Toader, geamandură de profesie. Salvamar ocazional, și bucătar in timpul liber. Am venit pregătit, am tras de niște mici ieri. Dacă ajung să urc pe scări, promit că și sar. Eu nu am nimic care să fie simpatic la mine. Eu m-am antrenat invers. Vreau o singură săritură bună. Eu nu prea mă consum deloc, sunt mai bagabont. E ce trebuie, e bine așa. Toată lumea a stat cu gura pe mine. Am fugit de la antrenamente și am făcut grătar”, a spus Gabriel Toader înainte de a sări.

Cum arată soția lui Gabriel Toader de la Splash! Vedete la apă

Gabriel Toader se mândrește cu o soție superbă. Iulia Simona a absolvit Facultatea de Comerț, din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Chef Gabi s-a căsătorit în 20 iulie 2018, cu Iulia Simona, pe care o iubește la nebunie. Soția lui Toader este brunetă și rar postează imagini cu partenerul său pe rețelele de socializare.

Singurele pe care le are publice sunt cele de la nunta lor, de acum trei ani.

Cine este Gabriel Toader

Gabriel Toader a lucrat în numeroase restaurante și a organizat multiple evenimente, așa că este obișnuit cu o viață agitată.

De-a lungul anilor a încercat diferite meserii și consideră că cea de bucătar l-a ales pe el. Pasionat de călătorii și mancare bună, Chef Toader a avut o apariție supriză în emisiunea „Chefi la cuțite”, unde a jurizat rețetele pregătite de Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu pentru care chefii au folosit picioare de broască, ienibahar și brânză Gouda.

El a fost și concurent la show-ul culinar, însă parcursul său în emisiune nu a fost unul lung.