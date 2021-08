Splash! Vedete la apă, 29 august 2021. Gabriel Toader a fost împins de la 3 metri de antrenor

Gabi Toader a fost pus pe șotii la Splash! Vedete la apă. Iată că, din cauza faptului că nu s-a antrenat atunci când a fost ziua de antrenamente, în cadrul jurizării, el nu a avut curaj să sară.

Gabi Toader, împins de la 3 metri de către antrenor la Splash! Vedete la apă

Gabi Toader a lipsit de la antrenamente pentru a face „un grătar”, lucru care i-a adus un minus în cadrul comeptiției. Deși a vrut să sară de la 5 metri, de teamă, s-a întors o treaptă mai jos, la nivelul de 3 metri, însă din cauza faptului că nici de acolo nu a fost curajos să sară, acesta a fost împins, fără să știe, de către antrenor.

„Salut, sunt Gabi Toader, geamandură de profesie. Salvamar ocazional, și bucătar in timpul liber. Am venit pregătit, am tras de niște mici ieri. Dacă ajung să urc pe scări, promit că și sar. Eu nu am nimic care să fie simpatic la mine. Eu m-am antrenat invers. Vreau o singură săritură bună. Eu nu prea mă consum deloc, sunt mai bagabont. E ce trebuie, e bine așa. Toată lumea a stat cu gura pe mine. Am fugit de la antrenamente și am făcut grătar”, a spus el înainte de a sări.

„Nu-mi pleacă picioarele”, a spus el când trebuia să sară. „Ești super viteaz, tipule”, l-a ironizat Răzvan Fodor.

Jurizarea lui Gabi Toader la Splash! Vedete la apă, 29 august

„Pentru un bărbat nu e ok mă duc mă întorc, nu sar. Nu prea e ok. Nu a fost nicio săritură, nu pot să jurizez o împinsătură. Te felicit că te-ai echilibrat”, a spus Clara Gherase.

„Pentru curajul tău că te-ai urcat și că ai coborât”, a spus Nea Marin.

„Din păcate nu avem voie să dăm note cu minus”, a spus Iulia Albu.

„Dacă te pune sfântul să arzi vreo friptură...bine...”, a spus Jean de la Craiova.

Iată ce note a primit acesta:

Nea Marin - 5

Clara Gherase - 3

Jean de la Craiova - 6

Nota Iuliei Albu este una secretă.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

