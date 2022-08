Nick Casciaro și Bănel Nicoliță sunt primii finaliști ai show-ului Splash! Vedete la apă. Alte 6 vedete se întrec în ediția de azi

Irisha, surorile Odagiu, Bănel Nicoliță, NiCK (N&D) și Nick Casciaro sunt concurenții care și-au înfruntat fricile în cadrul primei ediții a emisiunii „Splash! Vedete la apă“. Salturile executate cu emoție sau măiestrie de pe platformele Bazinului Olimpic de înot de la Bacău au fost urmărite cu atenție de jurați, care au punctat pe măsura prestațiilor. În această seară, începând cu ora 20:30, la Antena 1, alte 6 vedete vor performa pe platourile de filmare ale celui mai răcoritor show al verii.

Alte 6 vedete curajoase își vor depăși limitele în ediția din această seară

Trăirile de neliniște și nesiguranță provocate de fobiile de apă și înălțime i-au copleșit pe unii dintre participanți, însă, alții s-au lăsat purtați de curaj și i-au impresionat pe jurați. Din cea din urmă categorie fac parte Monica Odagiu, Nick Casciaro și Bănel Nicoliță – ei obținând cele mai mari note de la Clara Gherase, Iulia Albu, Nea Mărin și Cosmin Natanticu. Ulterior, actrița a făcut un salt în cap de la 5 metri, cântărețul italian a sărit cu spatele de la 10 metri, iar fostul fotbalist s-a desprins tot cu spatele, însă, de pe platforma aflată la 7 metri înălțime. După ce au executat a doua săritură, în finala acestei săptămâni s-au calificat Nick Casciaro, care a primit și un premiu în valoare de 3.500 de lei și Bănel Nicoliță, care și-a adjudecat sejurul în unicul resort de 5* din Delta Dunării.

„Vă mulțumesc din toată inima pentru acest premiu și le mulțumesc și celor din public – m-ați susținut când mi-a fost cel mai greu, poate. Vă mulțumesc din toată inima și vouă, juraților, pentru că ați crezut în mine și pentru că credeți că pot face în continuare mult mai mult decât acum, vă mulțumesc. Abia aștept să îmi duc felete, să le ofer o vacanță frumoasă alături de mine“, a declarat Bănel Nicoliță după ce a aflat că s-a calificat în finala săptămânii „Splash! Vedete la apă“.

„Mergem împreună în vacanță (n.r.: i-a spus fostului fotbalist)! Vă mulțumesc pentru această șansă! (...). Sunt foarte mândru!“, a mărturisit Nick Casciaro, după ce Monica Bîrlădeanu a anunțat că el a obținut cel mai mare punctaj când a executat a doua săritură.

În această seară, vor intra în competiție: Andreea Bododel, Maria Constantin, Laurette, Vlad Craioveanu, Juno și Johny Romano. Cum s-au desfășurat antrenamentele lor și ce salturi au ales să facă, telespectatorii pot afla urmărind cea de-a doua ediție „Splash! Vedete la apă“ în această seară de vineri, de la 20:30, la Antena 1.

Cel de-al cincilea sezon al celui mai îndrăzneț show al verii aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări săriturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa salturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de încurajare înainte de săriturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale Bazinului Olimpic de înot de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și cei de acasă își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze salturile, dar și să își învingă fricile.