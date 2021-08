Splash! Vedete la apă, 28 august 2021. Alexandru Mincu, săritură cu dificultate de la 3 metri. Ce i-au spus jurații

Deși i-a fost teamă să sară, Alexandru Mincu a reușit să se arunce de la 3 metri, deși a fost criticat de juriu că nu ar fi avut curajul de a sări de la o înălțime mai mare.

Alexandru Mincu, săritura de la 3 metri care l-a pus în dificultate la Splash! Vedete la apă

Alexandru Minculescu, înainte de a sări a avut o serie de declarații de făcut cu privire la viața sa profesională, dar și cum se simte știind că va fi nevoit să sară de la 3 metri.

„Oamenii mă știu de Mincu. Sunt actor și fac stand-up comedy de aproape 8 ani. Chiar am venit la Splash să văd dacă îmi pot depăși limita. E mișto să ieși din zona asta de confort. Nu credeam că o să-mi fie frică să sar. Toți cred că dacă ești bărbat ești inconștient și nu trebuie să-ți fie frică.

Dacă ești bărbat poate să-ți fie frică pentru că ești om. Eu mi-am depășit o limită. Nu am mai făcut așa ceva niciodată. Am venit să fac performanță. M-am autoproclamat campion de la 3 metri. Sunt în competiție directă cu Maria. Ei nici nu-i pasă. Eu am vrut să vin, să văd cum e să sar de pe platformă”, a fost declarația sa înainte de sări în apă.

„Ce-ți tremură gladiolele”, i-au spus cei prezenți în sală.

Jurizarea lui Alex Minculescu de la Splash! Vedete la apă, 28 august

„O să ai o notă pe măsură. Ai făcut șurubul. Câteva elemente le știu. Am fost antrenat și eu”, a fost jurizarea făcută de Jean de la Craiova.

„Apreciez că ai încercat să faci o săritură. Nu a fost executată corect. Trebuia să faci altfel. A fost o săritură neterminată. Apreciez că ai făcut o săritură cu dificultate”, a jurizat Clara.

„Mie mi-a plăcut cum a făcut mișcarea aia. Te-am văzut atlet. Am crezut că faci o săritură de 10”, a declarat Nea Mărin.

„Mie mi-a plăcut că ai sărit așa. Ai avut un element de spectacol. Îți place ce faci”, a jurizat Iulia Albu.

Iată ce note a primit:

Nea Marin - 7

Jean de la Craiova - 7,5

Clara - 4

Nota Iuliei Albu este secretă.

