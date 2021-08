Splash! Vedete la apă, 28 august 2021. Sonny Medini, săritură spectaculoasă de la 7 metri. A fost apreciat de juriu

Sonny Medini este un fost acrobat care nu și-a uitat mișcările care l-au făcut celebru în acest domeniu. Concurenții au recunoscut faptul că Sonny este cel mai priceput dintre toți, iar săritura lui i-a lăsat cu gurile căscate.

Sonny Medini, săritură de excepție la Splash! Vedete la apă. Cum s-a descurcat

Sonny Medini a reușit să facă o impresie foarte bună în cadrul ediției 3 din Splash! Vedete la apă. Fost acrobat de meserie, Sonny a demonstrat încă de la antrenamente faptul că a fost pregătit total de acest show și s-a ridicat la nivelul așteptărilor tuturor.

În momentul în care a sărit, tot publicul a aplaudat.

„Sunt un acrobat foarte bun, dar de câțiva ani nu mai practic acrobația. Aici, la Splash, o să încerc eu ceva wow. Sunt foarte strict, am sărit și de la 10 metri, păcat că nu avem și 20. Am îmbătrânit, jur. Acum recopilăresc. Mi-a intrat o grămadă de apă în cap. Dar am o nebunie. De la 7 metri o să fac un salt mortal. Eu câștig că sunt foarte bun. Dar să intru în apă”, a spus el înainte de a sări în apă.

Jurizarea lui Sonny Medini de la Splash! Vedete la apă, 28 august

„Deci vreau să spun că e prima dată când am avut ocazia să lucrez într-un circ în 2021, atunci l-am cunoscut. Sunt niște oameni deosebiți, la fel ca și familia lui. Eu am botezat primul copil al surorii sale, sunt nașul surorii lui. Ai plecat bine, nu știu ce s-a întâmplat în aer, aproape că ai venit pe spate”, a spus Nea Mărin.

„M-am mirat de short-ul tău, dar dacă Babană e stilistul tău, aia e. Ai făcut o săritură spectaculoasă. Mi-a plăcut mult ce-ai făcut. Poate că a fost cea mai bună săritură de până acum”, a spus Iulia Albu.

„Sonny, tu ești un titan al circului, m-ai impresionat cu pătrățelele astea. Apropo de săritură, las experții să vorbească”, a spus Jean de la Craiova.

„Acum jurizez săriturile în apă, păcat că nu ai nimerit verticala, stăpânești acrobatica, influențează săritura mult. Doar că nu ai aterizat bine. Apreciez că ai avut curaj. Vei avea o notă pe măsură”, a spus Clara.

Iată ce note a primit el:

Nea Marin - 9

Jean de la Craiova - 9

Clara - 5,5

Iar nota secretă a fost cea oferită de Iulia Albu.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

