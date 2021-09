Splash! Vedete la apă, 5 septembrie 2021. Adriana Bahmuțeanu a făcut super spectacol! "La forma mea de cozonac, asta este!"

Adriana Bahmuțeanu e vedetă de când se știe. "E o femeie completă. Are stil, are valoare". Așa a sunat introducerea de la "Splash! Vedete la apă" despre cea care, oricum, nu mai are nevoie de nicio prezentare în România.

"Eu sunt jurnalist de 25 de ani. Am școala vieții, la zi și la seral. Am avut atâtea senzații tari în viața mea... M-a mâncat ca pe Zambilica să vin, să accept provocarea asta! N-am nici condiție fizică, n-am nici o sănătate de fier. Am multe, multe operații, deci pentru mine e o provocare din două puncte de vedere: o dată mental și o dată fizic!", a spus Adriana Bahmuțeanu.

"Mie nu mi-e frică de apă sau de săritură, problema este că eu am vertij", a mai spus concurenta Splash! Vedete la apă, în cea de-a șasea ediție.

Adriana Bahmuțeanu, la antrenamente: "Mă așteptam că o să zbor, că o să dureze o veșnicie, a fost... Buf! A căzut bolovanul! BUF! Rapid, așa, că e o fracțiune de secundă. Practic, nu îți dai seama când ajungi jos".

"Eu am zis că vin aici la relaxare, la înot, când colo... m-au luat ăștia de bună", a mai spus vedeta. "Îți dai seama, eu sunt legumă vie, nu fac sport, nu fac mișcare foarte multă, am venit aici și am făcut pe dura, hai că fac, hai că dreg, dar m-au spart!".

Adriana Bahmuțeanu, săritura "amețitoare" de la cinci metri făcută pentru prima dată: "Lasă-mă așa, că am vertij!"

Adriana Bahmuțeanu a cerut să se oprească la cinci metri pentru că a simțit că nu poate să facă față unei înălțimi mai mari din cauza vertijului, o afecțiune pe care a descoperit că o are chiar la acest show.

"Era să mă înec în copilărie, am învățat să înot, așa, ca o broscuță, dar nu știam că am problema asta cu vertijul".

Încurajată de toată lumea, vedeta a decis să facă saltul. A avut un singur scop în minte: "Eu am venit aici să-mi depășesc propriile frici. Frica este doar în capul nostru", a mărturisit ea.

Jurizarea Adrianei Bahmuțeanu de la Splash! Vedete la apă, 5 septembrie 2021. Iulia Albu i-a adus laude: "Ai dat o lecție multora în seara asta"

Jean de la Craiova, despre momentul Adrianei Bahmuțeanu: "Am fost în școala generală amândoi. Am știut că e curajoasă, dar nu chiar atât de curajoasă. Pentru treaba asta te felicit și dă-mi voie să te sărut, că nu mai pot".

Iulia Albu: "Ai dat o lecție multora în seara asta. Sunt multe celebrități care nu au avut curajul să sară, sunt multe celebrități care au aceeași teamă pe care tu o ai, dar nu au reușit să și-o învingă".

Clara Gherase: "Te felicit că ai avut curaj să te duci la cinci metri. Nu ai avut un corp foarte elegant, bravo, ai avut curaj, dar nota nu o să fie atât de mare pentru că săritura nu a fost spectaculoasă".

Iată ce note a primit Adriana Bahmuțeanu:

Nea Marin - 7,0

Clara Gherase - 4,0

Jean de la Craiova - 8,0

Nota Iuliei Albu a fost, desigur, secretă.

Despre noul sezon al emisiunii "Splash! Vedete la apă"

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Jurații vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii.

De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor s-au alăturat echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

