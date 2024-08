Splash! Vedete la apă sezon 6, 29 august 2024. Danielei Gyorfi a sărit alături de fiica ei. La ce gest copleșitor a apelat Maria

Maria, fiica Danielei Gyorfi a atras atenția în cel mai frumos mod cu putință în ultima ediție de la „Splash! Vedete la apă” sezon 6, de pe 29 august 2024, chiar înainte de Marea Finală. Adolescenta a apelat la un gest copleșitor față de mama ei în fața tuturor.

La vârsta de 55 de ani, Daniela Gyorfi și-a dorit să trăiască experiența „Splash! Vedete la apă” alături de fiica ei. Deși are frică de apă, artista a fost extrem de curajoasă atunci când a ajuns la bazin.

În cadrul show-ului, vedeta a dezvăluit că teama de apă a fost influențată de o traumă din copilărie. La vârsta de 6 - 7 ani, Daniela Gyorfi a fost aruncată de antrenor în bazin, fiind la un pas să se înece.

„N-am putut sub nicio formă să trec de această frică. (...) Mă duc, ce o fi o fi acum. Când am venit cu Maria mi-am luat inima în dinți și am zis că aia e. Să vă spun sincer, mi-e rușine de Maria. Deci trebuie să sar. Ce exemplu dau la copil?”, a spus cântăreața.

După câteva zile la bazin, artista i-a impresionat pe antrenori cu perseverența și curajul ei. Aceasta a urcat până la platforma de 3 metri, unde a executat mai multe sărituri alături de fetița ei.

La ce gest a apelat Maria față de Daniela Gyorfi la Splash! Vedete la apă, din 29 august 2024. Fiica artistei a emoționat pe toată lumea

Înainte de marea săritură, Daniela Gyorfi și fiica ei au fost încurajate de prieteni și de familie. Mai mult, adolescenta a ținut să își susțină mamă încă de când au pășit pe platforma de 3 metri, unde se afla Ramona Olaru.

„Te iubesc!”, i-a spus Maria mamei sale.

De asemenea, fiica artistei a apelat la un gest copleșitor fața de femeia care i-a dat viață, după săritura în bazin. Aceasta a ținut să își tragă mama de plută până la marginea piscinei. Toți au rămas impresionați de fapta ei.

„Uite cum o trage aia mică, foarte tare!”, au spus jurații.

„Mama mea este cea mai bună prietenă a mea, ea e pe primul loc și o iubesc mult!”, au fost cuvintele Mariei care au topit telespectatorii.

„Am rugat-o pe Maria, pentru că nu știu să înot, i-am zis că mă arunc cu pluta și că o rog frumos să mă salveze!”, a povestit artista.

Nea Marin a ținut să o felicite pe Daniela Gyorfi pentru curajul său: „Eu zic că ți-ai depășit frica. A fost o săritură bună și o să o notez ca atare”. Până și Iulia Albu a fost cucerită de relația specială pe care o are artista cu fiica ei.

