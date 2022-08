Splash! Vedete la apă episodul 2 din 12 august 2022. Laurette a sărit de la platforma de 5 metri

Episodul 2 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 12 august 2022. Laurette a acceptat provocarea de a sărit de la platforma de 5 metri: "Mi-au tremurat foarte tare picioarele, am avut o întâmplare foarte neplăcută cu apă când eram foarte mică... Am fost la un pas de inec... Astăzi am sărit pentru antrenorul meu. Am încercat să-mi depășesc limitele"

Vineri, 12.08.2022, 16:44