Splash! Vedete la apă episodul 3 din 13 august 2022. Laura Mușuroaea s-a accidentat

Din păcate, Laura Mușuroaea, vloggerița de beauty, a acuzat dureri insuportabile la spate din cauza unei afecțiuni mai vechi și a solicitat o ambulanță înainte să înceapă competiția. „Acum câteva minute, am avut o situație. O situație la care nici noi nu ne-am așteptat, dar asta e viața, se întâmplă!“, a anunțat Monica Bîrlădeanu în emisiune, iar Laura Mușuroaea a dezvăluit: „Eu am scolioză și nu m-am gândit că ar putea presiunea, mă rog, șocul pe care îl are săritura asupra corpului să mă afecteze. (…). Mi s-a blocat spatele. Mă doare și dacă stau în picioare, şi dacă stau jos“.

Sambata, 13.08.2022, 12:30