Splash! Vedete la apă episodul 5 din 18 august 2022. Natalia Mateuț, super săritură de la 10 metri

Episodul 5 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 18 august 2022. Natalia Mateuț a acceptat provocarea de a sări de pe platforma de zece metri. „Mă numesc Natalia Mateuț, e a doua oară când vin la Splash! Am zis oh, my God! Am urcat la 3, am zis ok. La 5 am zis auch, la 7 mi s-a făcut rău și la 10 am început să plâng. Frica de înălțime se reactivează mereu. Las frica deoparte”, spune ea la Splash! Vedete la apă.

Miercuri, 17.08.2022, 10:28