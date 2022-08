Splash! Vedete la apă episodul 6 din 19 august 2022. Tavi Clonda a sărit de la 7 metri

Episodul 6 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 19 august 2022. Tavi Clonda a acceptat provocarea de a sări de pe platforma de șapte metri. ”După ce am făcut copiii, am sărit de la 5 metri. Când i-am zis Gabrielei că mă duc la Splash mi-a zis du-te, eu nu mai merg. Du-te, fă bazine, am încercat să slăbesc porcul în ajun. Mă simt bine”, spune Tavi Clonda

Vineri, 19.08.2022, 14:09