Splash! Vedete la apă episodul 8 din 21 august 2022. Costin Gheorghe a sărit de la 5 metri

Episodul 8 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 21 august 2022. Costin Gheorghe a ales să sară de pe platforma de cinci metri în finala săptămânii! ”Am muncit trei zile! Am început de aici! A trebuit să mă lovesc la față trei zile pentru a ajunge până la cinci metri. Astăzi am sărit o singură dată și am facut-o bine”, a spus Costin după săritură.

Duminica, 21.08.2022, 16:40