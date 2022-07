Aseară, la Stand-Up Revolution, Costel s-a despărțit de jumătate dintre concurenții săi. În seara aceasta, urmează echipa lui Dan

Iar despărțirea de concurenții perdanți nu e deloc ușoară. Mai ales dacă este vorba despre competitori de la care așteptările fuseseră mari. Aseară, Costel s-a despărțit de cinci dintre concurenții săi, printre care și Ștefana – o plecare surprinzătoare, după ce juratul a căutat pe tot parcursul audițiilor un adversar pe măsura ei. Ștefana a fost învinsă de Kobe, care intră în semifinală împreună cu Paul Szabo, Sasha Ciobanu, Alexandru Banciu și Hannah Becker, ceilalți câștigători din echipa lui Costel.

Echipa lui Dan Badea întră în etapa de Battles

În seara aceasta, este rândul lui Dan Badea să treacă prin emoțiile battle-urilor. „Am ajuns să mă apropii foarte tare de echipa mea, am lucrat împreună, mi-au trimis filmulețe pe telefon și am lucrat și de la distanță, pentru că unii sunt de peste hotare, alții sunt de lângă bloc. Îmi sunt foarte dragi, nu mi-aș fi văzut altfel echipa. Și va spun ce veți vedea: cel mai bun stand-up din viața voastră”, a anunțat Dan Badea. Spectacolul din această seară se va împleti, însă, cu momente tensionate între jurați. Un astfel de moment este provocat de duelul a doi concurenți considerați la fel de buni. “Amândoi ar fi trebuit să fie în finală”, a comentat Teo. “Dan și-a făcut-o cu mâna lui”, a adăugat Costel. “Vreau să recunosc în fața întregii națiuni că am greșit. E clar că amândoi sunt concurenți de finală”, a declarat Dan Badea.

Un alt battle al serii o va face pe una dintre concurente să izbucnească în lacrimi, după conflictul iscat între jurați pe marginea credibilității numărului prezentat de ea. Teo: „N-am crezut povestea, mi s-a părut falsă!”. Vio: „Tu nu exagerezi niciodată la Stand-Up? Câte ți s-au întâmplat ție exact așa cum le povestești? Nu inventezi?”. Iar un alt concurent va provoca discuții din cauza timpului prea scurt al prestatiei sale: sub cinci minute, cât prevede regulamentul. „El nu merită să meargă mai departe pentru materilalul de azi. Așa de tare m-a enervat că nu și-a dat interesul și s-a lăsat pe tânjală!”, a punctat Costel. Finalul serii va fi unul neașteptat și îl va obliga pe Dan Badea să ia o decizie grea: „Când credeam că a fost greu, mai vine și asta!”. Cum va decurge seria de battle-uri incitante telespectatorii vor vedea în această seară, de la 20:00, pe Antena 1.