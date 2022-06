Cum arată soția lui Costel Bojog, juratul de la Stand-Up Revolution. Comediantul și soția lui, Liudmila au împreună trei copii

Pe el îl cunoaște o țară întreagă, îl vedem în fiecare seară de duminică în juriul Stand-Up Revolution și are o carieră de peste 10 ani, însă puțini știu cum arată soția lui. Deși vorbește foarte des despre ea în numere sale de comedie, Costel a cam ținut-o departe de ochii curioșilor pe cea alături de care a construit o familie frumoasă.

Cine este și cum arată soția lui Costel, juratul de la Stand-Up Revolution

Costel este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți comedianți de la noi din țară. Împreună cu Teo și Vio, alături de care se află și în juriul emisiunii, a pus bazele umorului de tip stand-up din România și nu este de mirare că are atâția admiratori.

Cu toate acestea, pe cât de cunoscut este el, pe atât de mult a ținut-o pe soția lui, Liudmila departe de ochii curioșilor. Comediantul are o mulțime de glume despre ea și despre viața de familie, în general, dar mulți nici nu știu cum arată aceasta.

Soția comediantului a ales să ducă o viață în spatele camerelor de filmat, fiind preocupată mai mult de partea spirituală. Liudmila Bojog lucrează în domeniul dezvoltării personale și a meditației, un trend care este în continuă creștere, mai ales în ultima perioadă, relatează Spynews.ro.

Cei doi sunt împreună de mulți ani și au împreună trei copii. Întrebat, în urmă cu ceva vreme, cum se descurcă în rolul de tătic comediantul a răspuns în stilul caracteristic și spunea că este cel mai bun tată atunci când cei mici dorm. Mai mult, într-un număr de stand-up, Costel a vorbit despre familia sa:

„Am o familie foarte frumoasă, am o soție, am trei copii, asta nu trebuia să fie spus, dar am zis na, dacă tot se filmează… Am o soție foarte frumoasă, trei copii, am și două pisici. Formăm o familie monovenituală, pentru că doar eu aduc bani în casă, doar eu fac bani în această familie. Eu sunt singura sursă de venit. În același timp este și o familie polichetuituală, se cheltuie în draci la noi în familie. Se cheltuie în draci, în sensul că se cheltuie în copiii noștri”

„Ideea este că soția mea cheltuie foarte mult online acum, asta e problema. Foarte mult shopping online acum, diferit de shopping-ul offline, la care aveam și eu un cuvânt de spus, eram fizic acolo, puteam să controlez chestia aia”, a glumit Costel Bojog, într-un show din 2020 – TEO, VIO si COSTEL – 100% Păreri (Stand Up Special).

Costel Bojog este jurat la Stand-Up Revolution. Are o carieră de peste 10 ani

Costel Bojog este dintre cei mai îndrăgiţi actori de stand-up comedy din România și într-un interviu recent, acordat pentru Adevărul.ro, a povestit că și-a găsit menirea încă din copilărie. Cu toate acestea, viața lui a urmat un alt curs până în momentul în care a hotărât să urce pe scenă.

Comediantul s-a născut în Bacău, pe data de 12 martie 1982. După terminarea liceului, a ales să urmeze timp de trei ani, cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare, din cadrul Universității Politehnica București, până când a hotârât să își schimbe viața total.

După ce și-a descoperit talentul, și a urcat pentru prima dată pe scenă, a hotărât să urmeze și cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care a și absolvit-o cu succes. Teatrul n-a fost pentru el, dar a scris istorie ca pionier al stand-up-ului românesc alături de Teo şi Vio la Café Deko.

Teo, Vio și Costel s-au cunoscut după ce au început să facă stand-up, încă din 2004, iar de atunci au devenit un reper pentru comedianții români. Au susținut, de-a lungul timpului, spectacole în întreaga țară, contribuind la amploarea pe care a prins-o fenomenul stand-up comedy în România.

„Bun așa! Începe Stand-up Revolution! Sunt atât de entuziasmat și de curios, încât vreau să adorm și să mă trezesc când începe emisiunea, să adorm și să mă trezesc din nou la episodul al doilea. A fost o experiență grozavă, am văzut stand-up bun și am râs la greu. Nu mi-am inchipuit că voi ajunge jurat în această viață. Am învățat că se poate să reușești când nu-ți dorești. Vă invit să vă uitați și să țineți cu echipa mea!”, a declarat Costel la debutul emisiunii Stand-Up Revolution.