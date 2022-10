Loredana, roast senzațional la Stand-Up Revolution Momentul ei a fost urmat de un concert de zile mari la masa juraților

Și cu roast-ul senzațional pe care și l-a pregătit, și cu spectacolul de zile mari pe care l-a susținut la masa juraților. În plus, cântăreața a făcut şi un duet cu Dan Badea, spre surprinderea tuturor celor prezenţi pe platoul de filmare.

Loredana, show de senzație în noul sezon Stand-Up Revolution, de la Antena 1

Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea nu au avut nicio șansă să intuiască cine se află dincolo de wall în momentul în care Loredana a pășit pe scenă. Și asta pentru că vocea ei a fost distorsionată. Presimțind că ceva serios li se pregătește, ei au apăsat butoanele ca să se ridice binecunoscutul wall, însă, surpriză! Acest lucru nu s-a întâmplat și timp de aproape patru minute, cei cinci jurați au fost nevoiți să savureze pe nevăzute roast-ul artistei despre bărbați, femei și relații.

„Nu mai găsești pe nimeni să schimbe o priză, un bec! De câți bărbați este nevoie să schimbi un bec? De toți și de o femeie! (…). Bărbații sunt pe cale de dispariție! Atențiune! În curând, fondul tuturor problemelor dintr-o relație va fi fondul de ten! Amin!“, a spus Loredana în încheierea numărului, spre amuzamentul tuturor celor prezenţi pe platoul Stand-Up Revolution.

Loredana nu s-a oprit însă aici. Ştiind că următoarea zi era una foarte importantă pentru Costel, care urma să se căsătorească religios, artista i-a dedicat un moment muzical de zile mari, încheiat cu o urare care a stârnit hohote de râs: „Dumnezeu să te ajute!“.

Loredana a cântat şi împreună cu Dan Badea o piesă: „Orice ar spune oricine despre orice, Loredana e o legendă! Oricând ai ocazia să faci ceva lângă o legendă, faci ceva lângă o legendă. Și Dan, pentru că are istoric în muzică și a făcut muzică mult timp, normal că s-a băgat la treabă. N-ai cum să ratezi momentele astea, că nu vin prea des!“, a subliniat Teo.

Roast-ul complet al cântăreței, concertul incendiar susținut în platoul Stand-Up Revolution, dar și ceilalti concurenţi ai celei de-a treia ediţii Stand-Up Revolution vor putea fi urmăriţi vineri seara, de la 20:30, pe Antena 1.

Despre Stand-Up Revolution sezonul 2, cel mai tare show de stand-up

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului. După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de temerarii stand-up-ului românesc și vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin numărul minim de voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei din public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent.

