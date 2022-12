Mincu deschide noua serie de battle-uri la Stand-Up Revolution. Surprizele de care au avut parte jurații emisiunii

Atât jurata Stand-Up Revolution, cât și colegii ei nu au știut despre acest moment, iar apariția comediantului pe scena show-ului a fost primită cu multă bucurie.

În această seară, se vor purta 6 battle-uri și tot atâția concurenți vor reuși să ajungă în semifinala emisiunii. Cine își va adjudeca un loc în următoarea etapă Stand-Up Revolution și ce alte surprize au avut loc în al doilea episod de bootcamp, telespectatorii pot afla urmărind noua ediție, difuzată astăzi, începând cu ora 23:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Șerban Copoț și Ilona Brezoianu au fost cei care au anunțat numele invitatului special – Alexandru Mincu. Cunoscutul comediant a fost aplaudat îndelung de toți cei aflați în platoul de filmare și, încă, de la început, el a mărturisit că materialul cu care a venit este inspirat dintr-o experiență petrecută în urmă cu câteva luni bune.

Potrivit spuselor sale, el a fost oprit de un echipaj de poliţie, în timp ce asculta foarte tare muzică. În mașină, se afla împreună cu soția lui, Dan Frînculescu și Sasha Ciobanu, fost concurent Stand-Up Revolution, sezonul 1.

„Omul, când a văzut circul ăsta, a venit din prima, direct, și a zis: «Bună ziua! Agent…, sunteți înregistrat audio-video». Eu: «Merci, am mai fost!»”, a povestit Mincu, în timp ce râsetele au răsunat pe platoul de filmare. Întreaga experiență trăită de comediant va putea fi urmărită în această seară, de la 23:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

În cadrul episodului 10 Stand-Up Revolution vor performa: Andrei Negoiță VS Vlad Olteanu și Bogdan Cismaș VS Alexandru Arnăutu Vraciu – toți patru fiind din echipa lui Teo; de la Vio: Petrică Iștoc VS Teodor Abagiu. Costel a decis ca Radu Giurcă să se dueleze cu Tudor Costina, în timp ce Maria Popovici i-a pus la battle pe Cristi Pulhac și Augustin Zainea.

Iar Dan Badea a hotărât ca David Adams „să se lupte“ cu Mario Nistor. Momentele lor integrale, dezbaterile juraților, verdictul fiecărui antrenor și celelalte surprize petrecute în cea mai nouă ediție, telespectatorii le pot descoperi urmărind show-ul diseară, de la 23:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.