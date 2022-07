Spiritele se încing la Stand-Up Revolution. Teo, după ce a pierdut un concurent redutabil în fața lui Vio: “Îmi dau demisia”

Mai e puțin până când cei patru ași ai domeniului, Teo, Vio, Costel și Dan Badea vor avea echipele complete – astfel că acum, fiecare jurat e gata să scoată toate armele din dotare pentru a convinge publicul din sală să voteze intrarea concurentului dorit în echipa sa, iar telespectatorii vor putea vedea cât de departe sunt dispuși să meargă aceștia pentru câștigarea fiecărui om cu potențial.

Citește și: Stand-up Revolution sezonul 1, 3 iulie 2022. Hector Ayala, propunere surprinzătoare pentru Ilona. Cum a reacționat prezentatoarea

Spiritele se încing la Stand-Up Revolution, duminică, 10 iulie 2022

Unul dintre ei, campion la aruncarea mingii de baschet la coș, i-a determinat pe trei dintre jurați să dea o probă de baschet chiar în platoul Stand-Up Revolution. Dan Badea: “Când s-a ridicat zidul, nu se mai termina.

A ieșit din platou efectiv, l-au dat băieții cât de sus au putut. Oh, my God! Am crezut că e invitat din străinătate.

N-avea cum să fie concurent la noi în emisiune”. Teo le-a dat o replică ironică celor trei colegi de juriu entuziasmați: “Vio a explodat de bucurie că și-a găsit un băiat care joacă baschet, Dan Badea la fel. Costel a zis: Hei, și eu voi bate mingea cu voi aici, copii. Tot entuziasmul era legat de baschet, în condițiile în care omul venise să facă stand-up la un concurs de stand-up!”.

Citește și: Stand-up Revolution sezonul 1, 3 iulie 2022. Florin Maxineanu, concurentul pentru care jurații și-au schimbat votul:„Dă-i o șansă”

Spiritele la masa juriului s-au încins și pentru un alt concurent, în urma votului surprinzător al publicului, care l-a determinat pe Teo să declare că își dă demisia: “Misterioase sunt căile democrației. Pe cuvânt de onoare dacă înțeleg de ce publicul a votat să fie la Vio în echipa, pentru că Vio nici măcar n-a zis mare lucru. M-a ofticat, pentru că mi-a plăcut foarte mult de el pe scenă. Era pachetul complet”.

Duminica aceasta, la Antena 1, de la 21:00, telespectatorii vor putea vedea care dintre jurați are cea mai mare putere de convingere asupra publicului votant și cine sunt concurenții pentru care se duce lupta cea mai strânsă.